Porlier tiene una barra para cada forma de vivir la fiesta de San Mateo

San Mateo invita a salir, encontrarse, picar algo, levantar el vaso y vivir la fiesta a tope en cualquier punto de la ciudad. Y en ese recorrido, las 37 casetas repartidas por el Bombé, la Herradura, la Catedral y Porlier son parada casi obligatoria. LA NUEVA ESPAÑA las visitará una a una para conocer qué ofrecen, cuáles son sus productos estrella, quiénes están detrás de la barra y qué encuentran los clientes en ellas para convertirlas en parte de su particular ruta mateína. Están invitados.

El secreto mejor guardado de El Rey Casto se sirve siempre bien frío

En El Rey Casto, Alejandra Rodríguez y Bárbara Vázquez guardan bajo llave la fórmula de uno de sus reclamos: un tinto de verano con «receta secreta» que, aseguran, «hay que probar». Lo acompañan con mojitos, bocadillos de calamares, hamburguesas y unas patatas bravioli con salsa casera. Al otro lado de la barra, Lorena Varela y Alejandro Pascual comparten parada con sus hijos, Eva y Gabriel Pascual, y hablan con experiencia: «Somos históricos de San Mateo». La familia recorre cada año distintos rincones de la fiesta, aunque hay una tradición que no perdonan: «San Mateo sin un buen bocata de calamares no es nada». Para ellos, disfrutar del «manjar»forma parte del ritual mateíno.

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Juan Plaza

En Nunca Jamás hasta Peter Pan volvería a por la hamburguesa

En Nunca Jamás, el nombre invita al juego y hasta Peter Pan tendría motivos para regresar. Adrián Méndez apuesta por una hamburguesa con carne, dos quesos, cebolla crujiente, pan horneado y una salsa cuya fórmula prefiere reservarse. Esther Valdés, Alberto González, Juanjo Díaz y Lorena García, sin embargo, tienen otro reclamo para volver cada año. «Lo mejor es la camarera», aseguran. La conocen de siempre, dicen que «transmite mucha fiesta» y la elevan directamente a «jefazísima». Ellos disfrutan de tarde y, cuando cae el sol, toca retirada: en su particular Nunca Jamás tampoco hace falta trasnochar para pasarlo bien.

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Juan Plaza

Donde el aperitivo arranca a todo gas y nadie tiene prisa por pisar el freno

En El Gasómetro, Ángela Aguirre tira de variedad para alimentar las horas fuertes: empanada de bonito, patatas alioli, ensaladilla rusa, salpicón de marisco, gildas y bocadillitos de tortilla. El pasado sábado, cuenta, «fue una locura, un sin parar». Julio Muñiz, Ángeles Fonseca, Leticia Posada y Rolando Fernández llegan atraídos también por el ambiente futbolero y por una caseta que conocen bien. Ellos no se ponen demasiados límites: alternan mediodía, tarde y noche y bromean incluso con aguantar «24 horas». Eso sí, con aperitivo de por medio, porque el cuerpo manda.

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Canteo convierte una parada para el vermú en doce horas de plan sin pausa

En Canteo, Ainhoa Tovar, Rafael Asouza y Martín Rodríguez confían en la rapidez para despachar bocadillos, hamburguesas y mojitos sin que decaiga el ritmo. «Aún así estamos de risas y cachondeo», resume Martín sobre el equipo. Lolo Grande, Anina del Valle, Itziar Álvarez e Iván Marcos tampoco parecen dispuestos a marcharse pronto. Para ellos, pasar por las casetas es ya una tradición y calculan una jornada de «mínimo doce horas». La ubicación, los precios y el ambiente hacen el resto. «¿Hay algo más céntrico y más castizo?», plantean los responsables de la caseta.