La portavoz de Vox en Oviedo asegura que ha recibido amenazas tras la agresión a los dos activistas de izquierdas: "Tengo el móvil lleno de mensajes diciendo que me van a partir la cara"
Sonsoles Peralta tacha el indidente de "una pelea callejera como hay en tantos sitios" y acusa a los sectores de la izquierda de utilizar lo ocurrido para "generar odio y señalamiento" contra su formación
La concejala cuestiona que hasta ahora se haya atendido únicamente a la versión de los dos denunciantes.«Si resulta que le toman manifestación a la otra parte y dicen que se acercaron por ahí y empezaron a gritar estos dos señores “puta España” o “fascista de mierda”, ¿qué pasa?», dice
La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, aseguró este lunes que ha recibido amenazas tras la agresión sufrida por el exconcejal de Somos Rubén Rosón y el miembro de AMA Asturies Jorge Fernández durante la primera noche de las fiestas de San Mateo. «Tengo el móvil plagado de amenazas, de que me van a partir la cara, de que esto es culpa mía», denunció la edil, que acusa a sectores de la izquierda de estar utilizando lo ocurrido para «generar odio» y «señalamiento» contra su formación.
Peralta sostiene que desde el incidente se la está responsabilizando de lo sucedido pese a que, según defendió, Vox se limita a «defender un modelo político» desde «el respeto, el rigor y el trabajo». «Me están señalando, generando odio hacia mí», lamentó la portavoz municipal. La edil rechaza además que la agresión a Rosón y Fernández tenga un carácter político o ideológico y la define como una «trifulca callejera». «Es una pelea callejera como hay en tantos sitios», afirmó. Peralta subrayó que Vox condena «este tipo de trifulcas» y aseguró que su formación «no quiere un Oviedo ni con agresiones ni con peleas».
La agresión se produjo el pasado jueves, durante la primera noche de San Mateo, cuando Rosón y Fernández resultaron heridos tras un enfrentamiento con un grupo de jóvenes. Los dos denunciaron posteriormente el ataque y desde AMA Asturies se vinculó lo ocurrido con motivaciones ideológicas. El episodio provocó el sábado una manifestación por las calles del centro de Oviedo en apoyo a los dos agredidos y contra las agresiones de carácter fascista.
La otra versión
Peralta cuestionó, sin embargo, que hasta ahora se haya atendido únicamente a la versión de los dos denunciantes. «Nadie ha preguntado a la otra parte qué es lo que ha ocurrido», manifestó. La portavoz planta que los otros implicados puedan ofrecer una versión diferente cuando presten declaración. «Si resulta que le toman manifestación a la otra parte y dicen que se acercaron por ahí y empezaron a gritar estos dos señores “puta España”, “fascista de mierda”, ¿qué pasa?», señaló.
La dirigente de Vox recordó también que la manifestación del sábado terminó frente a la sede de su partido en Oviedo, algo que calificó como un «escrache». A su juicio, una parte de la izquierda está aprovechando el episodio para «encumbrarse» y tratando de «apropiarse» de unas fiestas que, defendió, «son de todos los ovetenses».
Peralta fue más allá y vinculó la polémica con las subvenciones públicas que reciben determinadas organizaciones. «Al final esto es un problema económico. Esta gente sabe que con Vox en el gobierno se les corta el grifo y no van a tener subvenciones públicas para financiar todos esos proyectos ideológicos que lo único que hacen es sembrar el odio y la discordia entre los ovetenses», afirmó. La portavoz terminó cargando también contra el resto de fuerzas políticas municipales, a las que acusó de estar «haciéndoles la campaña» a Rosón y Fernández tras la agresión.
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