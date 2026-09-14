El PP exige al Principado que solucione de “manera inmediata” la falta de transporte escolar de más de 20 alumnos del colegio de Latores

Comienza la segunda semana de colegio y “más de 20 alumnos” del centro de Educación Especial de Latores “no tienen transporte escolar”. Así lo denunció la diputada regional del Partido Popular (PP) Gloria García junto un grupo de familias ante las instalaciones del equipamiento escolar. “Más de 30 familias no supieron hasta el 21 de agosto a qué colegio de Educación Especial iban a acudir sus hijos en este curso escolar y el 9 de septiembre, cuando comenzaron las clases, a muchos alumnos “no se les había asignado transporte escolar y la situación sigue así”, dijo la parlamentaria popular.

“La falta de gestión, previsión y planificación de la Consejería de Educación está llegando a unos límites que consideramos inaceptables”, remarcó Gloria García. “Ni tenemos transporte escolar ni nos han comunicado cuándo lo podríamos tener”, explicó Carolina Echarri, madre de un alumno que acude al centro de Latores. “Tengo coche y puedo traer a mi hijo al colegio, pero hay familias que no y esto genera una gran complejidad”, apuntó.

“Algunas familias tienen que recoger a sus otros hijos del transporte de otros colegios y no llegan a tiempo”, remarcó. Denunció que “intentamos hablar con el Consorcio de Transportes del Principado, pero no pudimos”. Solo se puso en contacto con ellos el colegio.

La diputada del PP, responsable del área de Educación, reclamó a la Consejería de Educación que “ejerza sus funciones, que gestione de una vez, que se deje del autobombo y que se dedique a lo que tiene que hacer, a gestionar la educación en Asturias”. “No puede ser que las familias de los alumnos que van a empezar en un colegio de Educación Especial no sepan durante prácticamente todo el verano en qué centro estarán matriculados y tengan esa intranquilidad hasta el 21 de agosto y que cuando empiezan las clases no tengan transporte escolar”, destacó.

"Inaceptable"

"Es inaceptable que se inicie el curso y sean las propias familias las que tengan que buscar soluciones para que sus hijos puedan asistir al colegio”, aseguró. Este servicio, añadió, “debería estar perfectamente planificado para poder ponerse en funcionamiento el día que comienzan las clases”.

El Partido Popular exige a la Consejería de Educación que “adopte medidas de manera inmediata” para que los alumnos dispongan de transporte escolar a la mayor brevedad posible. "La consejera puede hablar de los avances de su gestión, pero la realidad que viven las familias del colegio de Latores es muy distinta. Cuando comienza el curso y más de 20 alumnos de nueva incorporación a un centro de educación especial no cuenta con transporte escolar, queda claro que el Gobierno de Barbón no se está tomando en serio la educación especial ", concluyó.