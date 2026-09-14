Venancio Martínez: «Las vacunas salvan vidas y ahorran dinero»

«En cuestión de vacunas Asturias es un Edén; los índices de vacunación son muy altos, aunque los movimientos ‘anti’ también ganan terreno». Lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA el pediatra y profesor Venancio Martínez, que se mostró ayer dispuesto a escuchar a quienes desconfían de las vacunas para tratar de desmontar sus argumentos con datos, ciencia y conversación. Venancio Martínez, pediatra en el Centro de Salud del Llano (Gijón), a quien presentó Fernando Vázquez Valdés, catedrático de Microbiología y miembro de la Real Academia de Medicina de Asturias,defendió que «las vacunas salvan vidas y también ahorran dinero». Según explicó, por cada euro invertido en vacunación se evitan más de 30 euros de gasto sanitario. «Son una de esas raras herramientas capaces de hacer coincidir la eficacia médica con la eficiencia económica. Pero su mayor virtud es que protegen incluso a quienes no pueden vacunarse o no están vacunados mediante el llamado efecto rebaño», señaló el también profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo.

El médico naviego lamentó que a los catorce años los niños ya queden fuera de las áreas de pediatría, en contraste con lo que ocurre en países como Estados Unidos, donde se les atiende hasta los 18 e incluso hasta los 21. «Captar a los niños después de los 14 es casi imposible», señaló. En Asturias, cada niño realiza nueve visitas a la enfermera durante la edad pediátrica en las que recibe 16 vacunaciones, que se traducen en 22 pinchazos y un coste aproximado de 778 euros para la Administración. Frente a esa inversión, las reacciones adversas son, en la inmensa mayoría de los casos, leves y pasajeras: enrojecimiento, molestias locales y poco más. Las complicaciones graves son excepcionales, tal como indicó. Asturias, subrayó, puede presumir de un calendario vacunal «tan bueno como el mejor» y de una cobertura superior a la de muchos países. Precisamente ahí aparece la paradoja: las vacunas están muriendo de éxito.

Recomendables, pero no obligatorias

«Cuando una enfermedad desaparece, también se aleja de la memoria colectiva. Ya no vemos las secuelas de la polio ni las consecuencias de la difteria, la tuberculosis o la hepatitis B. La enfermedad parece remota y la vacuna, innecesaria», lamentó. «El sistema sanitario está delegando la responsabilidad en la calle y en la familia, y eso no funciona», añadió el conferenciante. El pediatra recordó el caso del niño de Olot que murió de difteria por no estar vacunado y mencionó a otros padres que han perdido a sus hijos después de tomar decisiones contrarias a la vacunación. «Son historias que deberían obligarnos a pensar hasta qué punto damos por conquistados derechos sanitarios que costaron décadas de esfuerzo». Martínez hizo hincapié en la campaña de vacunación de la gripe, que comienza en octubre. En Asturias se registraron el año pasado 227 fallecimientos con aislamiento del virus y se estiman alrededor de 1.150 muertes. «Toda la población debería vacunarse, especialmente embarazadas, niños y profesionales sanitarios», alertó.

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«Las vacunas no deben ser obligatorias, pero sí recomendadas», sostuvo. «La obligatoriedad puede ser menos eficaz que una política basada en información rigurosa», señaló. «Las vacunas son un objetivo prioritario de movimientos políticos y sociales que se alimentan de rumores, noticias falsas y emociones. Somos víctimas de la postverdad y de la mentira emotiva», resaltó. A su juicio, tanto en 2009 como durante la pandemia de covid se comunicó «rematadamente mal». «Uno de los argumentos en contra es que las vacunas tienen sustancias peligrosas, como el mercurio, cuando respiramos elementos con mayor riesgo. También se dicen, sin fundamento, que tantas vacunas pueden sobrecargar el sistema inmune de los niños», recalcó Fernando Vázquez.