Las 270 viviendas públicas que se construirán en Oviedo estarán listas a finales de 2029: costarán 65 millones de euros

Las 270 viviendas públicas de alquiler asequible que el Principado construirá entre La Florida y Las Campas estarán terminadas, según las previsiones del Gobierno asturiano, en el último trimestre de 2029. El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, puso este martes fecha a la conclusión de las tres promociones durante la comisión de Urbanismo de la Junta General, donde detalló que la inversión rondará los 65 millones de euros y que la intención es licitar las obras antes de que termine este año.

Los pisos se levantarán en el ámbito de Las Campas-Paniceres, sobre terrenos municipales situados entre las calles Muros del Nalón y Orlando Sanz Álvarez y cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento de Oviedo al Principado. Las parcelas suman alrededor de 30.000 metros cuadrados y permitirán construir tres bloques: uno de 120 viviendas y otros dos de 75 pisos cada uno.

La Consejería ya ha concluido los estudios topográficos y trabaja ahora en la redacción de los anteproyectos y de los pliegos que regirán la contratación. El procedimiento previsto permitirá adjudicar conjuntamente la redacción definitiva de los proyectos y la ejecución de las obras, con el objetivo de acelerar los plazos y sacar a concurso las tres promociones antes de final de 2026.

Zapico explicó que el calendario que maneja el Ejecutivo pasa por iniciar las obras el próximo año y establecer un plazo de ejecución de alrededor de 28 meses. “Podemos estar hablando de que para el último trimestre de 2029 estén las 270 viviendas edificadas”, señaló en respuesta a una pregunta del diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons.

La promoción de mayor tamaño, formada por 120 viviendas, supondrá una inversión aproximada de 28,2 millones de euros. Los otros dos edificios, con 75 pisos cada uno, tendrán un coste de unos 18,3 millones por bloque. En total, el desembolso previsto asciende a 64,9 millones de euros, que el Principado distribuirá en tres anualidades.

Antes de poder lanzar la contratación quedan por completar dos trámites administrativos. Zapico explicó que la cesión de los terrenos únicamente está pendiente de recibir la aprobación del Consejo de Gobierno del Principado. El consejero agradeció al Ayuntamiento la entrega de las parcelas y destacó la coordinación mantenida durante alrededor de un año entre ambas administraciones para hacer posible la operación. La actuación tiene su origen en los acuerdos alcanzados en el Ayuntamiento entre el alcalde, Alfredo Canteli, y el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. Ambos situaron la vivienda entre las prioridades del pacto alcanzado en octubre de 2024, que incluía facilitar suelo municipal para construir al menos 300 viviendas públicas a precios asequibles.

La financiación ocupó buena parte del intercambio entre Cuervas-Mons y Zapico en la Junta. El diputado popular pidió al consejero que precisase si los fondos estaban ya garantizados y reclamó que quedase constancia en el diario de sesiones los plazos anunciados. El parlamentario preguntó además por la fecha de licitación de los proyectos y reclamó “un control lo más detallado posible de esos plazos”, al considerar necesario que los compromisos anunciados puedan comprobarse posteriormente.

Zapico explicó que los 65 millones de euros se financiarán a través del Plan Estatal de Vivienda. Según indicó, el plan ya cuenta con el visto bueno de las comunidades autónomas y queda pendiente la firma del correspondiente del Principado con el Ministerio, prevista para mediados de octubre. A partir de entonces, señaló, el Principado dispondrá de los recursos económicos necesarios para poner en marcha las promociones. “Si nos hemos caracterizado por algo es que todo lo que hemos dicho lo hemos cumplido”, afirmó, antes de citar las nuevas promociones, las ayudas al alquiler o los programas de rehabilitación.

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Las 270 viviendas supondrán, además, romper una larga sequía en la construcción de vivienda pública en Oviedo. Las últimas familias que estrenaron una promoción levantada por el Principado en la capital lo hicieron en 2020. Si se cumple el calendario anunciado este martes, las nuevas promociones comenzarán a construirse en 2027 y estarán concluidas antes de terminar esta década.