Abre una nueva escuelina en Oviedo, con 39 plazas y lista de espera

La escuelina del colegio Gesta recibió a los primeros alumnos. Fue la primera jornada para los siete niños de dos años matriculados y más adelante se incorporarán el resto de niños que tienen plaza en el centro. La escuela infantil impulsada por el Principado tiene tres unidades, con 39 plazas, que se cubrieron y tiene una larga lista de espera.

En total eran tres las escuelinas de Oviedo, de la segunda fase, con la apertura prevista para el mes de septiembre. El equipamiento habilitado en el colegio Gesta ha sido la primera en entrar en funcionamiento y lo hizo dos días antes de la visita de la Reina Letizia al centro.

"Carbayoninos"

La escuelina “Los pericos” es la segunda escuelina que la Consejería de Educación pondrá en marcha en Oviedo, tras “Carbayoninos”, que tiene dos sedes, una en Escuelas Blancas y otra en el colegio Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas. En este mes abrirán, según el último calendario facilitado por la administración regional, las escuelinas “Pinón”, del colegio Pablo Miaja, y “Telva”, en el centro El Villar de Trubia. La primera tiene tres unidades y esta última, una.

La apertura de las tres nuevas escuelinas, que se suman a la que ya funciona y a las siete impulsadas desde el Ayuntamiento, no acabará con las listas de espera en Oviedo. El Principado prevé que esto ocurra con la tercera fase de las escuelas infantiles. Con la apertura de este centro, en el colegio Gesta se imparten ya los dos ciclos de Educación Infantil y los seis cursos de Primaria.