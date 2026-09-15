"Agradezco a la vida estar en un momento tan bonito y que no me haya pillado más joven"

"Sexy Zebras" llegan al Vetusta Fest con la misma energía que les ha acompañado durante años. El próximo domingo 20 de septiembre, el trío madrileño se subirá al escenario del Vetusta Fest para reencontrarse con un público al que prometen no dejar indiferente. Más de una década de trayectoria y cientos de conciertos después, Gabi, José y Jesús mantienen intacta una de las claves de la banda: la complicidad que existe entre ellos. Esa química, construida a base de años de amistad, es parte de la identidad de "Sexy Zebras". Gabi Montes responde a esta entrevista en nombre de sus compañeros.

¿Qué ha que tener un festival para que "Sexy Zebras" sienta que está en casa, aunque esté tan lejos de Madrid?

Gente. Llevamos un verano tocando en un montón de sitios y la sensación común que tenemos es de pertenencia. La gente está tomando las nuevas canciones de "Sexy Zebras" y los conciertos como algo propio. Estamos encontrando sensaciones muy parecidas en todas partes. Además, hace mucho que no estamos por Asturias y tengo muchas ganas de ir a Oviedo.

Están viviendo el momento mayor crecimiento de la banda. ¿Cómo se siente conseguir algo que llevan persiguiendo tanto tiempo?

Con mucha naturalidad, con más madurez y con la sensación de no estar peleando continuamente contra la expectativa, que ha sido algo que nos ha generado frustración en el pasado. Yo le agradezco mucho a la vida estar en un momento tan bonito ahora y estar compartiendo nuestra música con mucha más gente y llegando a más corazones. Pero también le agradezco que haya sido en este momento y que no me haya pillado más joven, que a lo mejor hubiera desaprovechado esta sensación y hubiera infravalorado lo extraordinario que es que unos chicos se junten, hagan canciones y la gente las cante.

¿Hay algo que antes hacían por necesidad y ahora mantienen porque lo consideran parte de su identidad?

Sí, de hecho, cuanto más pienso en los paralelismos comunes de hace 10 años y ahora, más me doy cuenta que lo circunstancial es lo único que ha cambiado. Nosotros seguimos quedando dos o tres mañanas a la semana en nuestro local de siempre, en el que solo quedamos nosotros y "Vetusta Morla". Mantenemos la identidad de disfrutar el proceso, los éxitos, las consecuencias, disfrutar sin necesidad de que vaya a haber un resultado. Hemos pasado momentos de felicidad y de tristeza en nuestro recorrido como grupo y lo único constante es llegar al local y enseñarle una canción nueva a mi colega y darnos cuenta de que tenemos algo que decirle a la gente.

Ahora que ya no tienen que demostrar nada al público ¿Qué es lo que quieren demostrarse a ustedes mismos?

Eso sí que es algo que ha cambiado en cuanto a los primeros álbumes de la banda. Antes estábamos muy enfadados y siempre queríamos demostrar que éramos unos roqueros y unos salvajes y me lo pasaba genial, pero a la vez era agotador. El cambio es que ahora simplemente estamos contando cosas de forma que nos valga a nosotros, ahora no queremos demostrar nada. Simplemente nos interesa comunicarnos bien y conectar con las emociones, dentro de mi basura y de mis bolsillos, y ser capaz de transformarla en un sentimiento bonito, válido, que haga de mí una persona un poco más mejor.

Últimamente hay más ternura en sus canciones. ¿Les resulta más fácil mostrar esa parte de ustedes a medida que se hacen mayores?

No lo sé. Yo siento que en mi vida personal también soy más tierno y más sentido. Obviamente antes, cuando teníamos 23 años, el tiempo no importaba, era infinito y no pasaba nada. Es verdad que ahora la sensación que tenemos de la importancia de las cosas importantes ha cambiado.

¿Hay alguna canción que ahora entienda de una forma distinta a cuando se escribió?

Casi todas. Para mí las canciones se apoyan en sentimientos, y ahora escucho canciones de cuando era más joven y me doy cuenta que no estaba siendo capaz de contar el sentimiento que quería. Ahora lo entiendo de otra forma. Hay canciones muy importantes en nuestra carrera que se escribieron desde un lugar más rabioso y rencoroso, y ahora me parecen llenas de amor y de empatía.

¿Qué creen que ha ganado "Sexy Zebras" que ahora ya no quieren perder nunca?

Nos hemos dado cuenta de lo que es ser una banda de rock, sin más pretensiones que eso. No por el género, sino por la identidad. Juntarnos tres personas, salir al escenario sin ningún artificio, y que lo que disfruta la gente sale de nuestras manos y nuestras gargantas. Dejar de luchar contra la perfección, llenarnos del sentimiento de que era importante abrazar la imperfección. Creo que una de las cosas que más nos ha potenciado es conocer nuestras limitaciones.

¿Qué pregunta le gustaría que le hicieran más a menudo?

¿De qué color son las cebras? ¿Blancas o negras? Es una pregunta muy interesante y muy metafísica. No me atrevo a dar una respuesta, pero creo que son negras con rayas blancas. Su estampado es único, como la huella dactilar. Y ahí es donde está navegando nuestro discurso ahora mismo… es muy importante que el blanco y el negro se mezclen para potenciar a los humanos. Es lo que nosotros intentamos hacer, abrazar la oscuridad e intentar iluminarla.

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