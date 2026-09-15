Alerta por un fuerte pico de benceno en Oviedo: el benceno sufre un nuevo pico

La estación de control de la calidad del aire de Trubia registró este lunes un pico de benceno de 56,9 microgramos por metro cúbico (µg/m³), según los datos de la red oficial del Gobierno del Principado. La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha vuelto a alertar sobre los elevados niveles de este contaminante cancerígeno en Oviedo y reclama a las administraciones medidas para reducir su presencia.

El dato supone un nuevo episodio de concentraciones elevadas en Trubia después de varias semanas marcadas por repuntes de benceno. A comienzos de septiembre se había llegado a 34,9 µg/m³, mientras que durante la madrugada del pasado sábado la estación alcanzó los 22,2 µg/m³. El pasado mes de junio los ecologistas ya habían advertido de otro pico de 48,8 µg/m³.

El benceno es un compuesto clasificado como cancerígeno para los seres humanos y la Organización Mundial de la Salud considera que no puede establecerse para él un nivel de exposición completamente seguro. Una exposición prolongada incrementa, entre otros riesgos, la probabilidad de desarrollar leucemia.

La normativa española establece actualmente para el benceno un valor límite de 5 µg/m³ como media anual. La nueva Directiva europea de calidad del aire endurecerá esa referencia hasta los 3,4 µg/m³ de media anual a partir de 2030. Por ello, el pico horario de 56,9 registrado en Trubia no puede compararse directamente con ese límite anual, aunque sí refleja un episodio puntual de fuerte concentración.

Noticias relacionadas

El episodio de este lunes coincidió, además, con valores elevados de ozono troposférico en dos estaciones del concejo. La ubicada en el parque Purificación Tomás, en el Naranco, llegó a registrar 126 µg/m³, mientras que en Trubia se alcanzaron 141 µg/m³, según los datos difundidos por la Coordinadora.