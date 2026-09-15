Atención conductores: importantes cortes de tráfico en Oviedo este fin de semana por las fiestas de San Mateo

El Desfile de América en Asturias y los fuegos artificiales de San Mateo obligarán a desplegar durante este fin de semana un amplio dispositivo de tráfico en Oviedo. Los principales cortes se concentrarán el sábado en el centro de la ciudad, coincidiendo con el desfile, y el domingo en el entorno de Montecerrao, donde a las 22.00 horas está previsto el lanzamiento de los fuegos desde la plaza Tuero Bertrand.

Las primeras restricciones relacionadas con el Desfile de América comenzarán ya el jueves 17. Desde las 20.00 horas permanecerán cerrados los accesos a la avenida Fundación Príncipe de Asturias para la colocación de algunas de las carrozas participantes. El corte se mantendrá hasta las 12.00 horas del domingo 20. También habrá restricciones en Ventura Rodríguez y Arquitecto Reguera, aunque se permitirá el acceso a los residentes con garaje mientras las condiciones de seguridad lo permitan.

El grueso de las afecciones llegará el sábado. El desfile arrancará a las 17.00 horas y recorrerá Independencia, Uría, Marqués de Santa Cruz, Santa Susana, avenida de Galicia y plaza de América. La Policía Local comenzará a establecer cortes en el centro desde las 16.00 horas, aunque el tramo de Independencia comprendido entre Arquitecto Reguera y Uría podrá cerrarse ya desde las 14.00 horas, dependiendo de la concentración de participantes. En todas las calles incluidas en el itinerario estará prohibido estacionar.

Las restricciones afectarán también al transporte público. Las paradas de taxi, líneas de autobús urbano y servicios de transporte escolar situados dentro del recorrido serán reubicados o quedarán temporalmente suspendidos. Una vez concluido el desfile, el tráfico se recuperará progresivamente, con una apertura aproximada del centro a partir de las 20.00 horas.

El domingo, las afecciones se trasladarán a Montecerrao con motivo de los fuegos artificiales. Desde las 23.59 horas del sábado quedará prohibido estacionar en San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio, Llanera y en el tramo de Langreo comprendido entre Riosa y Las Regueras. También se liberará de vehículos el aparcamiento de la calle Langreo situado frente a la Residencia de Estudiantes, que quedará reservado para personas con tarjeta de movilidad reducida.

Los cortes de tráfico en el anillo más próximo a la plaza Tuero Bertrand comenzarán a partir de las 9.00 horas del domingo, con restricciones en Riosa, Las Regueras, Llanera, Langreo y Campo de Caso. Desde aproximadamente las 18.00 horas podrán ampliarse los cortes a otras vías del entorno en función de la afluencia de público. La Policía Local recomienda acudir a pie o en transporte público y, para quienes utilicen vehículo particular, aconseja los aparcamientos de las facultades del Cristo, en Valentín Andrés Álvarez y la avenida del Cristo.

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La plaza Tuero Bertrand acogerá a las 22.00 horas el lanzamiento de los fuegos y estará rodeada por un perímetro de seguridad que separará al público de la zona de disparo. Los servicios de emergencia recuerdan que no deberá atravesarse en ningún caso este espacio debido a la presencia de material pirotécnico y piden seguir las indicaciones de Protección Civil, Seguridad Privada, Policía Local y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.