Blindado uno de los arcos más importantes de Oviedo durante las fiestas de San Mateo
La plataforma había solicitado a Patrimonio medidas preventivas ante la afluencia de público en el Campo San Francisco
La plataforma Los Franciscanos ha reclamado medidas de protección para el arco románico de San Isidoro, situado en el Campo San Francisco, coincidiendo con la celebración de las fiestas de San Mateo y la elevada afluencia de público que registra estos días el Jardín Histórico. El colectivo explica que trasladó su petición a la dirección general de Patrimonio al considerar necesario extremar las precauciones en torno al monumento, que cuenta con la catalogación de Protección Integral Monumental, la máxima.
La petición parte del temor a que la intensa utilización del Campo durante estos días pueda afectar a uno de sus elementos patrimoniales más singulares. El pulmón verde se ha convertido durante San Mateo en uno de los puntos con mayor actividad festiva de la ciudad, con distintas propuestas repartidas por su entorno y un tránsito continuo de personas a lo largo de la jornada. Según Los Franciscanos, tras esa petición se ha vallado el entorno del arco, una medida que el colectivo valora positivamente. “Es de agradecer”, añadió.
La iniciativa coincide con unos días de especial actividad en el Campo San Francisco, uno de los principales escenarios de las fiestas de San Mateo, con programación y una notable presencia de público. Precisamente por ese motivo, el colectivo considera necesario reforzar las cautelas en torno a los elementos protegidos que se encuentran en el parque. El objetivo de la petición es reforzar la protección del monumento durante los festejos y evitar posibles afecciones derivadas del tránsito y de la concentración de personas en esta zona del parque. Los Franciscanos pone así el foco en la necesidad de compatibilizar el uso festivo del Campo San Francisco con la conservación de su patrimonio histórico.
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