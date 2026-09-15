Daniela González, jugadora del Real Oviedo Femenino: "Me encanta la plaza del Paraguas, los conciertos son muy guays»

Ovetense de toda la vida, jugadora del Real Oviedo Femenino tras cinco temporadas en el Avilés y graduada en Educación Social, Daniela González (Oviedo, 2003) ha vuelto a casa esta temporada. Recuerda los conciertos de la plaza de la Catedral de su adolescencia, reivindica la cultura gratuita y se emociona al ver las calles llenas de camisetas azules.

A pesar de su juventud ya tiene una carrera larga.

Sí, empecé a jugar al fútbol en el Colloto, pero duré poco, un añito, hasta que me llamó el Oviedo Moderno, que era como se llamaba entonces. Allí estuve desde los 11 hasta los 18 años, de los 18 a los 23 en el Avilés, y ahora he vuelto al Oviedo.

¿Qué tal la vuelta?

Muy bien, la verdad. Estoy muy a gusto, al final es jugar en mi casa. Muy contenta y con muchas ganas de esta temporada.

¿Siempre fue del Oviedo?

Sí. Mi padre tenía un palco en el Tartiere y recuerdo ir con él, las colas interminables, esas escaleras eternas para salir... Me viene el recuerdo de ir al campo con mi padre, con amigos y familiares. Le tengo mucho cariño.

¿Cuál es su primer recuerdo de San Mateo?

Ir a la plaza de la Catedral, donde se montaba el escenario de los conciertos, primero con mis padres y luego los primeros con mis amigas, cuando veníamos solas por primera vez. Era alucinante: se llenaban las calles de gente, flipábamos.

¿Es lo que más echa de menos?

Sí, yo diría que sí. El resto sigue más o menos igual, se llena todo de gente, hay ambiente por todos lados, pero echo de menos los conciertos grandes, con artistas que todo el mundo quería ver en ese momento en la Catedral.

¿Alguno que recuerde con especial cariño?

Hace bastante, el de Nikone, que era un rapero que escuchábamos cuando éramos adolescentes. Venía con los amigos y las amigas, y de ese me acuerdo muchísimo.

¿Alguna anécdota graciosa?

En la estatua de la Regenta, una de las primeras veces que andábamos por aquí, llovió en San Mateo y un amigo mío bajó la cuesta casi entera derrapando.

Con el fútbol imagino que ahora sale menos.

Es diferente, porque llegamos de entrenar y queremos descansar, o tenemos entrenamiento por la mañana. Tampoco te apetece estar expuesta a que te vean, porque quieres cuidarte y cuidar tu imagen y la del club. Pero viviendo aquí sales, das un paseo aunque no sea por donde está el meollo, ves a la gente, ves los puestos por el Campo San Francisco...

¿Hacen piña en el equipo para salir?

Sigo mucho con mis amigos de siempre, porque soy muy así, pero este año con las del equipo estuvimos ya por todos los sitios. Les enseñamos a las chicas que vienen de fuera toda esta zona: el Bombé, Porlier, la Catedral, y fuimos hasta la plaza del Paraguas, donde también hacen conciertos a veces y son muy guays.

¿Qué le dicen las jugadoras de fuera, que viven las fiestas por primera vez?

Alucinaron. Que San Mateo es otro rollo de fiestas, la gente que se junta, el ambiente, todo. Les encanta.

¿Cuál es su zona favorita?

Me gustan todas, pero a la plaza del Paraguas le tengo mucho cariño; de pequeña solía ir a comer por ahí con mis padres y a dar una vuelta por el Fontán. La Catedral también. Son zonas antiguas que recuerdo y que me gustan mucho.

¿Ha cambiado mucho San Mateo?

Justo hoy estaba viendo en redes, en Tiktok, unas fotos de chiringuitos antiguos por Porlier, la Catedral y el Fontán. Cambia, pero al final sigue teniendo la misma esencia: chiringuitos por todos los sitios, conciertos, mucho ambiente, gente que viene de toda España a pasar aquí el final del verano. Sí que cambió, pero la esencia sigue.

¿Y qué echa en falta?

Los conciertos gratis, la verdad. Porque así ves a gente a la que a lo mejor no puedes ir a ver de otra forma. Yo, por ejemplo, que juego al fútbol, durante el año no puedo desplazarme, tengo bastantes compromisos; o la gente que trabaja, igual. Poder ver de manera gratuita a artistas que te gustan sería un puntazo.

Se ve mucho “mateín” con la camiseta del Oviedo. ¿Qué le parece?

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Lo veo y me emociona bastante. Como le decía, yo recuerdo ir al estadio con mi padre de pequeña, y hubo temporadas difíciles en las que casi no se veía. Estas últimas parece que vuelve. Espero que siga así, tanto con el masculino como con el femenino. n