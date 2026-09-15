IU pide convocar la Junta Local de Seguridad y que el Ayuntamiento de Oviedo se persone en la causa por la agresión a Rosón y Fernández

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, reclamó este martes la convocatoria urgente de la Junta Local de Seguridad tras la agresión sufrida por Rubén Rosón y Jorge Fernández durante la primera noche de San Mateo y pidió además que el Ayuntamiento se persone en el procedimiento judicial --si es que lo hay-- cuando se identifique a los responsables. La formación considera que el Consistorio debe implicarse como representante de los intereses de los ovetenses y dar una respuesta institucional clara a lo ocurrido.

El dirigente de IU sostiene que el episodio no puede tratarse como un hecho aislado. «No se trata de una anécdota», afirma, antes de enmarcarlo en lo que define como una «escalada de la presencia del escuadrismo fascista en Oviedo». A su juicio, la Junta Local de Seguridad debe reunirse tanto para analizar lo sucedido en San Mateo como para garantizar la coordinación entre los cuerpos policiales y estudiar medidas ante unos episodios que considera cada vez más preocupantes. «Debe parar en San Mateo, pero debe parar a nivel local y a nivel general», señala.

IU plantea además que el Ayuntamiento se persone en la causa abierta tras la denuncia de los dos agredidos. «El Ayuntamiento tiene la posibilidad de personarse en esa situación, en esa denuncia, como parte afectada», explica Llamazares, que justifica esa intervención porque el Consistorio representa «los intereses de todos los ciudadanos de Oviedo». La formación reclama también que la investigación policial avance cuanto antes y sostiene que las grabaciones permiten ver con claridad a varios de los participantes.

José Antonio Rodríguez, secretario general de la Unión Comarcal de CCOO Oviedo, que acompañó a Llamazares en la comparecencia, vuelvió también sobre las palabras de Alfredo Canteli acerca de los presuntos agresores. Rodríguez considera que, "si el alcalde conoce a los jóvenes" sobre los que afirmó que no creía que fueran "tan mala gente", debería comunicar su identidad a la autoridad policial o judicial. Rodríguez sostiene que esa valoración hace pensar que puede conocerlos y advierte de que, en ese caso, tiene la obligación de colaborar con la Justicia. Llamazares, por su parte, reclama al regidor que rectifique y que «no espere a que sea la Policía la que lo rectifique» con la identificación de los responsables.

IU eleva además la presión política sobre Canteli. Llamazares califica sus declaraciones de «inaceptables» y advierte de que, si no las rectifica, se producirá «un punto de inflexión» en la relación que mantiene con el PP municipal. «Eso interfiere claramente en una relación que se había establecido», señala, en referencia a los acuerdos alcanzados entre ambas formaciones durante el mandato y también a «la actitud y el talante» en esa relación.

Noticias relacionadas

El representante de va más allá y reclama directamente la dimisión del alcalde. Rodríguez habla de «violencia ultra», califica de «impresentables» las palabras de Canteli y asegura que «debería dimitir y dedicarse a sus cuestiones personales». IU, sin embargo, mantiene por ahora su exigencia en que el regidor rectifique.