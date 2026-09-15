José Ángel Mañas, escritor, estrena "Transición": «La realidad actual tiene mucho de ciencia ficción»

«La realidad actual ya tiene mucho de ciencia ficción. La IA y todo lo que lleva aparejado nos sitúa en un presente es surrealista». Así lo explicó ayer en el Club LA NUEVAESPAÑA el novelista José Ángel Mañas, que estrena «Transición», la cuarta entrega de la serie «La experiencia U-Feeling».

El periodista Manolo D. Abad. abrió la sesión repasando la brillante trayectoria de Mañas, a quien definió como el eterno abanderado de una generación desde el impacto de «Historias del Kronen», y alabó su posterior reconversión hacia la novela histórica con obras como «Pelayo» o «Berenguela».

Durante su intervención, Mañas confesó convivir con el «síndrome del impostor» y el peso de su primer gran éxito: «Tiene algo de bendición y algo de maldición. Ahora siento la necesidad de sorprender, de sorprenderme a mí como creador y a los lectores». Tras revelar que la historia fue su primera gran reinvención para entender mejor España, el autor justificó su nuevo salto literario hacia la ciencia ficción.

«Transición», escrita a cuatro manos junto a Eva G. Guerrero y publicada por el sello Zenda Libros, plantea la premisa perturbadora de qué pasaría si un grupo de mujeres habitara el cuerpo de los líderes mundiales.

La trama gravita sobre U-Feeling, una empresa tecnológica que comercializa el intercambio temporal de cuerpos por un periodo máximo de una semana. Bajo el lema de «vender empatía», el autor explicó el potencial ético del proyecto: «Si metes a un violador una semana en el cuerpo de una mujer, al volver habrá modificado su comportamiento», aseguró.

Con referentes que van desde Rebelión en la granja y 1984 hasta la lucidez distópica de la serie «Black Mirror», Mañas defendió que la ciencia ficción es el género idóneo para diseccionar el siglo XXI.

José Ángel Mañas, asturiano de Sama de Langreo por parte materna, trabaja ahora en una novela sobre la casa de Trastámara, la dinastía castellana de origen borgoñón que reinó en Castilla, Aragón, Navarra y el reino de Nápoles.

Noticias relacionadas

«Escribir novelas me apasiona», resaltó el escritor, que no descartó llevar «Transición» al cine. «Hay una productora interesada y me encantaría que el proyecto salga adelante», indicó. n