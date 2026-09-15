La lista de países que se suman al Día de América en Asturias: Oviedo inicia la cuenta atrás para llenar las calles de música y color

La septuagésima cuarta edición del Día de América en Asturias, que se celebrará el sábado, reforzará su carácter internacional con una mayor presencia de países hispanoamericanos. Guatemala se incorpora a la celebración junto a República Dominicana, Venezuela y Colombia, con representaciones formadas por residentes en el Principado; mientras que Brasil, Ecuador, Perú y Argentina repetirán en una cita que volverá a llenar de música y color las calles más céntricas de la capital asturiana. Paraguay será el país homenajeado y contará con una carroza propia, al igual que México.

La presencia asturiana también ganará peso. Siero acudirá al desfile con tres carrozas, una de ellas promovida directamente por el Ayuntamiento y la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) bajo el lema «En el centro del Paraíso. Un lugar para vivir». La estructura, diseñada por el creativo Gregorio Álvarez, «Goyo», estará acompañada por distintas agrupaciones musicales del concejo. A ella se añadirá el diseño de la peña Cotiellos de Valdesoto, que será la de mayor envergadura del desfile, y la de la peña El Chole, ganadora del concurso de Valdesoto de este año.

Una de las novedades será la llegada de la cultura vaqueira al recorrido. La recién creada asociación de Vaqueiros de Alzada de Belmonte de Miranda participará con una carroza denominada «Teito», en la que se ilustran escenas de la vida cotidiana del mundo vaqueiro. A continuación, irá un tractor cargado con todos los enseres que componen la trashumancia, acompañado de todas las personas que hacen el viaje para las brañas altas. Por su parte, la presidenta de la entidad, María Marrón, participará tocando el acordeón.

Otra de las imágenes del desfile representará el vínculo histórico entre Asturias y América: la carabela. La Fundación Caja de Ahorros de Asturias, la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA) y la Sociedad Ovetense de Festejos impulsan esta carroza porque «fueron un instrumento que hizo posible la ida y vuelta de la emigración a Hispanoamérica», destaca el director del desfile, Javier Batalla. No faltará el tradicional homenaje a la sidra, promovida por la asociación de Hosteleros de Gascona. «Vivimos en tiempos globales en los que tenemos que pensar de la misma manera y hemos hecho el trabajo que correspondía; de alguna manera hemos aportado la parte proporcional para que la cultura sidrera haya sido reconocida por la Unesco».

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Cabranes tendrá igualmente espacio propio con la carroza «Aventures en Cabranes. Pinin, Pinón y Telva», encabezada por la asociación Amigos de Cabranes, con Javier Fernández como cabeza visible, y respaldada por el Ayuntamiento. Además, el deporte completará otro de los bloques del desfile. Una amplia representación de deportistas de la Federación Asturiana de Karate y Disciplinas Asociadas (FAKYDA) recorrerá las calles coordinada por Ángel Arenas, exseleccionador nacional de kumite masculino y consejero de la SOF, y Miguel Ornia, varias veces campeón de Asturias de kárate.