Lluvia de reacciones: Rosón le pide a Feijóo que "enmiende la plana" al alcalde de Oviedo por sus palabras sobre la agresión

La polémica abierta por las declaraciones de Alfredo Canteli sobre la agresión sufrida por Rubén Rosón y Jorge Fernández durante la primera noche de San Mateo sigue sumando reacciones. El propio Rosón elevó este martes el debate hasta la dirección nacional del Partido Popular y reclamó a Alberto Núñez Feijóo que intervenga después de que el alcalde calificara lo ocurrido de "anécdota" y asegurara que no cree que los presuntos agresores sean "tan mala gente".

Rosón realizó estas declaraciones en una entrevista en "Hoy por Hoy", de la Cadena SER, donde acusó al regidor ovetense de haber "blanqueado directamente las agresiones". El exconcejal de Somos lamentó además que Canteli no haya rectificado sus palabras ni aceptado la reunión que los dos agredidos solicitaron tras el ataque. "A qué espera Feijóo para enmendarle la plana al alcalde del PP", planteó durante la entrevista. Rosón sostuvo además que este tipo de discursos "blanquean estas agresiones y hacen que se multipliquen".

La controversia ha alcanzado también a la dirección regional del PP. El secretario de Organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, reprochó a Álvaro Queipo un "silencio cómplice" ante las posteriores declaraciones de Canteli y del presidente del PP de Oviedo, Mario Arias. Huerga pidió al dirigente popular que "salga de su escondrijo, dé la cara" y aclare si comparte la posición de ambos.

Queipo, sin embargo, sí había condenado expresamente la agresión tras producirse. En un mensaje difundido en sus redes sociales señaló: "Ninguna agresión o acto de odio o de violencia pueden ser normalizados o aceptados. Ninguno. Nunca", y añadió su "condena ante estos hechos" y sus deseos de recuperación para los heridos. La crítica socialista se dirige, por tanto, a que no se haya pronunciado después sobre las palabras de Canteli y Arias.

Mario Arias había defendido en una tertulia de la Cadena SER que el gobierno municipal "rechaza" cualquier forma de violencia, aunque reprochó a Rosón su actitud política en etapas anteriores. "Me gustaría que en algún momento hubiera pedido o pida disculpas por aquellos momentos en los que nos ha agredido él directamente a nosotros", afirmó. El primer teniente de alcalde insistió, no obstante, en que no pretendía justificar lo ocurrido: "Yo no estoy justificando que hayan agredido a Rubén Rosón ni a otra persona. Que no lo hago. Y lo condeno".

En el lado contrario, el diputado autonómico de Vox Javier Jové salió en defensa de Canteli a través de sus redes sociales. "Ya me jode tener que salir a defender a Canteli, porque no nos suele dar razones para ello, pero, en esta ocasión, tiene más razón que un santo", escribió, antes de cargar contra los "peperianos de carné achantados, tratando de ser aceptados por la izquierda salvaje". La publicación ha servido para situar a Vox entre quienes respaldan al alcalde frente a las críticas recibidas por sus palabras.

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También se pronunció la ministra de Sanidad, Mónica García, quien vinculó lo ocurrido con un fenómeno más amplio. "No son solo "chavales" y no vale que el alcalde diga que "no son mala gente" a quienes van dando palizas al grito de Viva España", escribió en sus redes sociales. A su juicio, los agresores son "la punta del iceberg de la ola ultra azuzada desde Vox y blanqueada por el PP".