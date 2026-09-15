Mónica Naranjo conquista Oviedo en un multitudinario concierto

"Yo soñé que mi voz llegaba más allá del rincón en el que solía cantar". Con estos versos recitados, que provienen de su canción "Fama", con el escenario teñido de rojo y llamas de fuego proyectadas sobre el fondo de pantalla fue como se presentó Mónica Naranjo frente a los bastante más de cinco mil espectadores que la aguardaban en la carpa de la Ería. Ese fue el único momento de humildad que se permitió la catalana. Un par de minutos. A partir de ahí, enganchando con su himno "Entender el amor", se convirtió en esa artista empoderada, esa mujer exagerada que explora los límites de su voz y de sus sentimientos con ritmo frenético y pocas pausas.

El rojo dejó paso al negro. El coro y el cuerpo de baile de Naranjo tomaron el protagonismo con "Todo mentira" y un homenaje a aquel éxito eurovisivo, el "Diva" de Dana Internacional, para darle tiempo a la verdadera diva a aparecer de nuevo de blanco inmaculado.

Lo que quedó claro en todo momento es que Mónica Naranjo no especula con su sonido. El dramatismo, la base electrónica combinada con elementos de rock duro, el barroquismo de sus juegos vocales. Todo aquello que se observa en sus siete discos de estudio está presente en su directo.

"Más de treinta años en la música, más de treinta años con vosotros", afirmó la cantante saludando al público carbayón. Mientras, el alcalde y parte del equipo de gobierno municipal arropaban a la concejala de Festejos disfrutando del sofisticado show desde las primeras filas.

El tercer acto, con un nuevo modelo mono amarillo mostaza de volúmenes exagerados, arrancó con "Desátame", que, en pleno delirio popular, cantó el recinto al completo.

"En algún momento, en algún lugar, alguien os ha marcado. Por eso estoy encantada de cántaros esta canción por millonésima vez, porque os encanta", explicaba la Mónica más cercana a su público mientras en el piano de cola sonaban los primeros compases de "Empiezo a recordarte", otro de los temas que cantó en compañía de todos.

Cuarto modelito: nuevo mono, negro con pedrería y mangas capa para la ocasión. Así sonaron "Temtations", "Por un like" y una vertiginosa versión de "Pantera en libertad" a la vez que algunos símbolos del colectivo LGTB, orgullosos deudores emocionales de las letras de Naranjo, afloraban en La Ería.

La lluvia arreciaba cuando comenzó en último bloque de puros éxitos de Naranjo. Móviles en alto, gargantas efervescentes. Era el momento "Sobreviviré". Donde San Mateo le explicó a Mónica que si busca un hogar, lo puede encontrar en sus corazones.

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Algunas cosas más pasaron mientras esté periódico cerraba su edición. Quizá un último y definitivo cambio de vestuario. Quizá un ballet enloquecido. Pero eso queda para los mateínos que asistieron un martes, bajo la lluvia, a un concierto de Mónica Naranjo en Oviedo .