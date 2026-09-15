Una mujer de avanzada edad, trasladada al hospital tras ser atropellada por un coche en el barrio ovetense de la Tenderina

Una mujer de avanzada edad ha tenido que ser trasladada en ambulancia este martes después de ser alcanzada por un vehículo en el barrio ovetense de la Tenderina. El accidente se produjo cuando el conductor del turismo estaba realizando una maniobra marcha atrás y no se percató de que la mujer estaba cruzando por un paso de peatones. La víctima, que caminaba ayudada por un andador, fue golpeada con la parte trasera del vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Oviedo y una ambulancia. La mujer permaneció consciente en todo momento y, tras recibir una primera atención en el lugar del accidente, fue trasladada para someterse a una revisión médica más exhaustiva. El conductor permaneció en la zona después del accidente y colaboró con los agentes, según fuentes municipales. El suceso obligó a intervenir durante unos minutos a los servicios de emergencia en la zona, donde se concentraron varios vehículos de la Policía Local y la ambulancia que posteriormente trasladó a la herida.