«Si una mujer es guapa levanta sospechas de sus capacidades»: San Mateo presenta a las candidatas a Miss Grand Asturias

San Mateo acogió este martes la presentación de las candidatas a la primera edición de Miss Gran Asturias. Once mujeres procedentes de distintos puntos de región se presentaron en pleno paseo del Bombé como tras pasar el casting del pasado día 5. En noviembre tendrá lugar la final de la primera edición del certamen que pretende alejarse de la imagen más clásica de los concursos de belleza. «Si una mujer es guapa levanta sospechas de sus capacidades», resume Itzíar Pumarada, Miss Mundo Asturias 2023 y una de las responsables de poner en marcha esta nueva cita. Esa idea está precisamente detrás del enfoque que quiere dar la organización al concurso: que la apariencia sea solo una parte y que el proceso permita conocer también la formación, la personalidad, las inquietudes y el compromiso social de cada candidata.

El primer escaparate multitudinario de esta cita llegó aprovechando las fiestas de Oviedo. Las aspirantes participaron en un “meet & greet” en la caseta número 14 del Bombé, donde pudieron darse a conocer al público mateíno. «Hacemos mucho hincapié en que sean buenas personas y tengan un mensaje social», explica Pumarada. El objetivo, añade, es buscar una representante de la mujer asturiana capaz de inspirar a otras mujeres y también a las niñas, además de aprovechar la visibilidad del título para dar espacio a distintas causas.

Pumarada defiende que los concursos de belleza «ya no son como antes» y que en los últimos años han ganado peso aspectos que poco tienen que ver únicamente con la imagen. «Hay un lado solidario», apunta. De ahí que buena parte del proceso consista en «hablar con ellas y conocerlas».

La cita de San Mateo sirvió también para comenzar a mostrar esa faceta más personal en redes sociales. El creador de contenido Medicenklin entrevistó a las candidatas durante el encuentro para elaborar piezas destinadas a las redes sociales del certamen.

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Miss Grand Asturias afronta así su estreno con once candidatas y algo más de dos meses de preparación por delante antes de la elección definitiva. «Es la primera edición y estamos muy contentas porque pinta bastante bien», señala Pumarada. Y, de momento, las aspirantes ya han tenido su primera puesta de largo: en medio de San Mateo y ante el público del Bombé.