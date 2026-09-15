Oviedo amplía las actividades para escolares con talleres sobre el Desarme, el ictus, el cambio climático y Europa

El Ayuntamiento amplía este curso su programa de actividades complementarias para los centros educativos del concejo, con nuevas propuestas centradas en la prevención sanitaria, el cambio climático, la historia y las tradiciones de la ciudad, la Unión Europea o la detección del talento. Los colegios públicos, concertados y privados podrán solicitar su participación hasta el próximo 26 de septiembre.

La oferta, que según la concejala de Educación, liderada por Lourdes García, es “la más amplia de los últimos años”, incorpora entre sus principales novedades talleres para que los escolares aprendan a identificar y prevenir un ictus, rutas climáticas por el entorno de La Manjoya, actividades sobre la escritora ovetense Dolores Medio, propuestas vinculadas a El Desarme y jornadas divulgativas impartidas por médicos.

Una de las novedades permitirá acercar El Desarme a las aulas desde diferentes edades. Los alumnos de 3º de Infantil y 1º de Primaria podrán participar en una tamborrada, con un taller de dos horas en el que fabricarán un tambor con materiales reciclados y aprenderán un ritmo básico de percusión. Para 5º de Primaria se organizarán cuentacuentos sobre los hechos históricos que dieron origen a la celebración y se distribuirá además un cuento en formato de viñetas sobre la tradición. La programación se completa con un concurso de dibujo.

La salud tendrá también un peso destacado. La asociación Ictus Asturias, con apoyo de alumnado universitario, impartirá talleres de cincuenta minutos desde Primaria hasta 4º de ESO para explicar cómo prevenir un ictus, reconocer sus síntomas y saber cómo actuar. A esta propuesta se sumarán charlas del Colegio de Médicos de Asturias, a cargo de facultativos jubilados y en activo, sobre hábitos saludables, riesgos para la salud o actuación ante urgencias. Además, Oviedo se incorporará a la Olimpiada de Salud Escolar, dirigida al alumnado de 6º de Primaria y organizada en colaboración con la facultad de Medicina. El programa tendrá una primera fase formativa, de octubre a mayo, durante la que los colegios trabajarán diferentes contenidos de salud, y una fase de competición prevista para junio.

El medio ambiente constituye otro de los ejes del programa. Los estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato podrán realizar una ruta climática de cuatro horas por el bosque de la Sureda y El Caloyo, guiados por un experto en cambio climático para conocer sobre el terreno las causas y consecuencias del calentamiento global y analizar posibles medidas de adaptación. Para 2º, 3º y 4º de ESO se estrena también "Planetaula", una iniciativa organizada en tres sesiones que combinará una charla inicial con talleres de innovación. El objetivo será que alumnado y docentes formen un “Equipo Planeta” y diseñen acciones contra el cambio climático para aplicar en sus propios centros.

Entre las nuevas actividades figura igualmente un programa dedicado a Dolores Medio, coincidiendo con el 115 aniversario del nacimiento de la escritora ovetense y el 30 aniversario de su muerte. Incluirá charlas sobre su figura, la entrega de una biografía adaptada en formato cómic y la representación de una obra teatral basada en sus textos.La programación incorpora también “El Territorio como aula”, dirigido a alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. Se trata de un itinerario de seis horas por el casco histórico y la delegación de Defensa de Asturias para conectar el patrimonio histórico y militar de Oviedo con las Fuerzas Armadas, las misiones de paz y la actual industria de defensa.

Los más pequeños podrán acercarse a Europa mediante “Banderas y postales para una Europa común”, un taller para tercero de Infantil impartido por la academia Pintar-Pintar en el que diseñarán banderas y postales inspiradas en los países europeos. También se incorpora “Pequeñas acciones para la Amabilidá”, un proyecto de mediación entre centros educativos y artistas para reflexionar sobre la amabilidad a través de diferentes lenguajes artísticos y que forma parte de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031.

La oferta se completa con las aulas de Talento Inclusivo, destinadas a alumnado de Primaria con diferentes perfiles de aprendizaje; jornadas para prevenir el acoso escolar; actividades vinculadas a la Vuelta Ciclista; concursos de la ONCE y de la Policía Local, y el proyecto Ayalga para familias de alumnos con altas capacidades.

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La concejala de Educación, Lourdes García, presentó la programación este lunes durante una reunión con los directores de los centros educativos de Oviedo, en la que también se abordaron las actuaciones realizadas en los colegios durante el verano. “La comunicación directa con las direcciones de los colegios es una constante en la concejalía de Educación y cada año tratamos de dar respuesta a las peticiones que nos formula, como hemos hecho este verano con las obra de mejoras en colegios cuya titularidad no es municipal, sino autonómica. Les hemos expuesto, además, la oferta de actividades complementarias para este curso, la más amplia de los últimos años con temas de gran interés para los escolares como medicina y prevención de patologías, información sobre Europa y rutas climáticas en su municipio”, señaló García.