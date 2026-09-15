Oviedo corona el 20 de septiembre al ganador del FestiAMAS más multitudinario: 201 bandas y más de 800 talentos pasan por el certamen

La plaza de Feijoo de Oviedo se convertirá el próximo 20 de septiembre, a partir de las 19.00 horas, en el epicentro de la escena sonora regional con la gran final de la XIV edición de FestiAMAS, que acogé en plenas fiestas de San Mateo. Siete formaciones —"Black Stokers", Dr. Lokomoto, Lorena Lawrence, "Milana Bonita", "Grape", "Tesela" y el dúo Deze y Deneka— competirán por el galardón tras un proceso selectivo que ha batido récords de participación con 201 bandas inscritas integradas por más de 800 jóvenes talentos. Esta cita pone el broche de oro a medio año de actuaciones en directo por ocho concejos asturianos, consolidando un proyecto que vincula el "talento joven" con la candidatura de la capital hacia la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

La presentación del evento, que acogió este martes la sala de prensa municipal, sirvió para poner en valor la "excelencia" alcanzada por los participantes en una edición que ha recorrido Cangas del Narcea, Mieres, Llanes, Laviana, Pravia, Castrillón y Luarca, antes de regresar a la capital.

La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, ha subrayado el respaldo institucional a esta iniciativa como parte de un modelo de ciudad que busca generar "espacios de encuentro, de participación y de convivencia" en calles y plazas. "En Oviedo siempre hemos apostado y colaborado de manera estrecha con el concurso", ha recordado la edil, quien ha enfatizado que el equipo de gobierno mantiene una "mano tendida" permanente hacia la creación artística local. Para Díaz, el espíritu del certamen conecta directamente con la "Amabilidá" y la cultura compartida que busca proyectar la ciudad en su horizonte internacional de la Capitalidad de 2031.

Según Geno Cuesta, portavoz de la organización, el volumen de inscritos confirma que el concurso es el de mayor concurrencia en la comunidad, tras un viaje que ha permitido "confirmar que la música hecha en Asturias es muy diversa" y que su futuro está garantizado.

Desde el ámbito autonómico, el director de Juventud del Principado, Francisco de Asís, ha destacado el impacto social de este movimiento que involucra a ocho centenares de creadores que "echan raíces" tanto en las zonas rurales como en las cuencas mineras y las alas de la región. De Asís ha defendido que el ritmo y la alegría de estas citas deben servir para "enterrar cualquier acto de xenofobia, racismo o ensalzamiento" que atente contra las normas de convivencia, situando a la cultura como un eje constructivo de la sociedad.

El desenlace de esta edición, apoyada también por Caja Rural y el Principado de Asturias, seguirá un orden de actuación ya sorteado que abrirán Black Stokers, seguidos por Dr. Lokomoto y Lorena Lawrence. En el tramo intermedio será el turno de Milana Bonita y Grape, dejando para el cierre de la jornada las propuestas de Tesela y Deze y Deneka.

La resolución del concurso no se limitará al público presente en la plaza ovetense, ya que la emisión televisiva de esta última fase tendrá lugar el 27 de septiembre a las 23:30 horas a través de A7, tal como confirmó Lucía Herrera, así como en su plataforma digital y su canal de YouTube.