La Perdonanza clama contra "el insulto, la ofensa, el abuso y la violencia": lleno en la Catedral de Oviedo para venerar el Santo Sudario
La Sancta Ovetensis se llena de fieles para el arranque del jubileo de la Santa Cruz que culminó con la veneración del Santo Sudario
La Catedral se llenó este lunes para la primera misa de la Perdonanza, una celebración que concluyó con la admiración y veneración del Santo Sudario, trasladado hasta el centro del presbiterio ante los numerosos fieles que abarrotaban el templo. El oficio, que abrió además el jubileo de la Santa Cruz, estuvo marcado por un contundente llamamiento contra el odio, la violencia y las divisiones lanzado por Juan Manuel Hevia Fisas, párroco de la Unidad Pastoral de Colloto. "Todo lo que sea insulto, ofensa, abuso y violencia no merece más que la condena sin paliativos", resaltó durante la homilía. El cura insistió en que ante la Cruz "no cabe ningún discurso de odio ni de enfrentamiento" y apeló a no alimentar las divisiones. "No podemos hacerle el juego al cizañador por antonomasia que es el maligno", advirtió.
El sacerdote articuló toda su intervención alrededor de la Cruz como símbolo de unidad, misericordia y reconciliación. "Alzando la mirada hacia ella, derriba los muros que levantamos entre nosotros", sostuvo. Una idea que repitió a lo largo de la homilía para reivindicar que las diferencias no tienen por qué desembocar en ruptura o enfrentamiento. Hevia Fisas defendió que la unidad no es uniformidad antes de recordar que "en Cristo podemos ser muchos y diferentes, pero sin embargo ser uno". Para el párroco de Colloto, la verdadera comunión "no elimina las diferencias, sino que las integra en un amor mayor".
En ese contexto, llamó también a cambiar la forma de mirar a quien piensa distinto. "El hermano que tiene otra sensibilidad no es mi enemigo, es miembro del mismo cuerpo", señaló. Y añadió que quien mantiene otra forma de pensar, pero permanece unido a Cristo y a la Iglesia, "no es alguien de quien tengo que defenderme, sino alguien con quien estoy llamado a caminar".
La celebración coincidía con una fecha cargada de simbolismo para la Iglesia ovetense. Hevia Fisas recordó que un 14 de septiembre del año 628 regresó a Jerusalén la reliquia del madero Santo de la Cruz, hecho que quedó fijado en el calendario como la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. También evocó que ese mismo día, pero en el año 791, fue proclamado rey Alfonso II, quien años después, en el 808, entregaría a la Catedral la Cruz de los Ángeles.
Al término de la misa llegó uno de los momentos más solemnes de la jornada. Iván Rodríguez, capataz de la Hermandad de Los Estudiantes de Oviedo, y Miguel Carbajal, trabajador de la Catedral, fueron los encargados de trasladar el Santo Sudario hasta el centro del presbiterio, donde quedó expuesto para su veneración ante los cientos de fieles llegados de todas las parroquias carbayonas.
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