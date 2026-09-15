Problemas con el transporte escolar en Las Regueras: quince alumnos siguen sin autobús una semana después de iniciarse el curso
El sindicato Suatea destaca que el transporte escolar “es un derecho y no puede quedar en manos de la improvisación y las chapuzas”
Quince alumnos del colegio “Príncipe de Asturias” de Las Regueras siguen sin transporte escolar desde que se inició el curso. El sindicato Suatea denuncia que los estudiantes de los pueblos de Biedes, Paraes, Premió y Agüera no disponen de autobús para trasladarse al centro escolar.
“A día de hoy, son las familias quienes tienen que organizarse para llevar a sus hijos e hijas hasta Santullano, sede del centro escolar, en algunos casos teniendo incluso que pedir favores a los vecinos si ellos no pueden acercarlos”, indican desde Suatea. “Los días pasan y la situación se está volviendo insostenible”, añaden.
"Evasivas"
El sindicato indica que el equipo directivo del colegio “ya no sabe a quién recurrir para que su alumnado goce de un derecho que le corresponde por ley”. “La tónica son las evasivas: la Consejería les deriva al CTA y el CTA a la empresa de transporte, con sede en Valencia, y que es incapaz de dar ninguna solución, puesto que la persona que les atiende ni siquiera sabe dónde queda Las Regueras”, asegura Suatea.
El sindicato remarca que el transporte escolar “es un derecho y no puede quedar en manos de la improvisación y las chapuzas”. Considera que, aunque la administración regional “reafirma cada día su compromiso de palabra con las zonas rurales, los hechos demuestran que cada inicio de curso hay problemas con el transporte”.
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