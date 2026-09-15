Recetas con sorpresa, precios que convencen y elogios a la jefa desde la caseta completan un menú que alimenta algo más que las ganas de comer en San Mateo

San Mateo invita a salir, encontrarse, picar algo, levantar el vaso y vivir la fiesta a tope en cualquier punto de la ciudad. Y en ese recorrido, las 37 casetas repartidas por el Bombé, la Herradura, la Catedral y Porlier son parada casi obligatoria. LA NUEVA ESPAÑA las visitará una a una para conocer qué ofrecen, cuáles son sus productos estrella, quiénes están detrás de la barra y qué encuentran los clientes en ellas para convertirlas en parte de su particular ruta mateína. Están invitados.

Un perrito carbonara para ponerle sabor a una jornada sin horarios

En Bambara Gastro, Marcos Ramos tiene clara una de las recomendaciones de la casa: el perrito carbonara, al que suma hamburguesas y una oferta pensada para mantener el tirón desde el mediodía hasta la noche. "El tardeo-noche es increíble", asegura. Hugo Álvarez, Javier Muñiz y Pablo González se dejaron convencer por el ambiente, la carta y también por los precios. No son nuevos en esta ruta: cuando llega San Mateo, cuentan, acostumbran a pasar por los chiringuitos para comer, beber y dejarse llevar por el ambiente. Aquí encontraron razones suficientes para repetir y alargar la parada con calma, charla y ganas de seguir disfrutando.

J.A.

Marluca ficha a quienes salen de trabajar para cumplir el turno festivo

En Marluca, la jornada tiene segunda parte, pero sin obligaciones. Luis Sánchez cuenta que la caseta se anima especialmente a partir de las siete, cuando llegan quienes salen de trabajar. Su principal reclamo es "la gente de siempre", habituales que han salido por Oviedo y encuentran aquí su sitio. Elena Delgado y Quique Pérez son dos de los clientes de esta parada, donde el hostelero defiende los "precios justos" y el buen ambiente. Entre caras conocidas, la salida del trabajo encuentra una alternativa al camino directo a casa. Para este turno no hace falta fichar: basta con tener ganas de cambiar de conversación.

Amor Domínguez

¡Ay, Carmela! Cuánto hay de ti entre tortos, bocadillos, cariño y algún piropo

Carmela atiende el bar, pero los elogios le llegan desde la caseta. Su hijo, Pelayo Herrero, ejerce de pregonero: "Carmela es la especial". A Sarai Alonso le ha tocado un compañero que recomienda a su madre antes que la carta. Junto a Dana Mosquera, Viviana Mosquera y Sara Gallego, ofrecen tortos de Gamonéu y picadillo y bocadillos de carne guisada para "sentirse en casa". Carolina Games y Mónica Díaz, habituales del establecimiento, tampoco se olvidan de la dueña, a quien describen como "una mítica de Oviedo". Carmela puede seguir atendiendo su local: la campaña de promoción la tiene más que cubierta.

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Amor Domínguez

En la Taberna del Pichón las reuniones familiares se celebran con delantal

Para presentar al equipo de Taberna del Pichón, casi hace falta sacar el libro de familia. Abel León comparte trabajo con su hermano y otros parientes: "El dueño es mi tío, y aquí todos los que apoyamos son familia". Hamburguesas y perritos encabezan una oferta en la que el trato importa tanto como lo que sale de la cocina. Lucía Rodríguez y Laura Sal se acercan por las tardes, atraídas por el ambiente, para tomar algo y, algunos días, comer. "Pasarlo bien y disfrutar", resumen. En esta caseta, la reunión familiar no ocupa las mesas: se encarga de atenderlas.