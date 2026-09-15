"Survival", un "esperpento tecnológico" sobre el fin del mundo para el Ciclo de Teatro de San Mateo en Oviedo

Cien años después de que Max Estrella recorriera un Madrid deformado por los espejos cóncavos en "Noches de Bohemia" gracias a la pluma de Ramón María del Valle-Inclán, el esperpento —género literario que deforma la realidad de forma grotesca para hacer una crítica social— está lejos de quedar en el olvido. Al menos es la categoría donde encaja la obra de teatro "Survival", un "esperpento tecnológico" según la define su director, Emilio Ruiz Barrachina, donde la distopía, los diversos valores de los polos sociales y la comedia se dan la mano.

"En vez de al poeta (Estrella) tenemos unos personajes que son también bastante de principios de siglo XX, pero cien años después", explica el también productor y cineasta sobre esta narrativa, donde se reflexiona sobre hacia donde va la sociedad actual y, literal y metafóricamente, "cómo se actuaría si se da el fin del mundo", escenario que contextualiza el libreto. La pieza, que busca atrapar al espectador bajo las premisas de "diversión", "actualidad" y "reflexión", aterriza este jueves, 17 de septiembre, a las 20.00 horas, sobre la tarima del teatro Filarmónica de Oviedo de la mano de la compañía Hemisphere Teatro y enmarcada en el Ciclo de Teatro de San Mateo.

La obra nace de las páginas de la novela "Gran Bar Distopía", que firma Manuel García Rubio; y lo hace, en concreto, en uno de los capítulos finales donde la historia se centra en un hipotético apocalipsis. Bajo esa premisa, la condición humana se mide por el contenido de una mochila de emergencia según el guion que plantean las líneas de Barrachina y el autor original. "¿Estarías dispuesto ante una catástrofe a ayudar a los demás y arrimar el hombro para volver a salir adelante?; o por el contrario, ¿te vas a armar y te vas a defender de los demás?", plantea el director, según quien este dilema refleja "los dos tipos de pensamiento que nos están rigiendo en estos tiempos" en forma de extremos ideológicos o políticos, según se mire.

El peso interpretativo de esta epopeya moderna recae sobre Abel Manso Cordero, un protagonista bautizado con un juego de palabras imposible de obviar, al que interpreta Fran Antón. Abel es el paradigma del "inadaptado brillante": un joven de familia acomodada —"hijo de un empresario rico que ha hecho su riqueza construyendo búnkeres para el día del juicio final a otros ricachones"— que es incapaz de gestionar siquiera una conversación cara a cara.

A su alrededor orbitan personajes que completan este fresco social: su prima Eva (Rebeca Arrosse), de la que está enamorado de forma algo torpe, y Magda (Marta Marín), su podóloga, que intenta seducirlo sin éxito. Ambas son el "contrapeso" del protagonista, mientras que el papel de Estrabón (Dani Neck), un vecino que representa al seguidor ciego, pelota y fanático de la preparación para la supervivencia en términos apocalípticos, completo el elenco.

Inspiración escénica

La experimentación estética también tiene relevancia en la obra. Inspirándose en la icónica película "Dogville", de Lars von Trier, Barrachina ha optado por una escenografía desnuda donde "todas las dependencias del apartamento están dibujadas en el suelo con cinta", tal como se representó en la icónica película de cine de autor protagonizada por Nicole Kidman. El apartamento del protagonista no tiene paredes ni ladrillos sobre unas tablas en las que "el escenario va desnudo, no se oculta nada".

Lo único tangible será un ventanal, una puerta y el mobiliario, permitiendo que la atención recaiga íntegramente en la verdad de los actores y en la potencia de un texto que oscila entre lo hilarante y lo trágico. En cuanto a la dirección actoral, Barrachina ha buscado que los personajes se moldeen al carácter de los intérpretes, ya que prefiere "trabajar partiendo más del actor que del personaje".

"Es una historia donde los personajes son tan reales como ridículos, perdidos en una realidad artificial de la que solo pueden salir si se atreven a mirar más allá de sus pantallas", remata el director teatral y realizador sobre la función, que representa esa oportunidad de ver actualizado el espíritu del esperpento. Las entradas están disponibles a un precio de entre 20 y 25 euros en entradas.oviedo.es y en las taquillas del teatro Filarmónica en horario de 11.00 a 14.00 horas y a partir de las 17.00 hasta el comienzo de la última función del día.