El Torneo de Golf Gascona San Mateo aspira a superar los 200 inscritos en su cuarta edición en Oviedo

La concejala de Deportes de Oviedo, Concepción Méndez, presentó este martes la cuarta edición del Torneo de Golf Gascona San Mateo 2026, una competición que se "consolida como cita clave del calendario deportivo y festivo local". El evento, que se desarrollará entre el 19 y el 21 de septiembre en el Campo Municipal de Golf de Las Caldas, busca batir récords de asistencia con la previsión de superar los 200 inscritos del año anterior. Méndez ha subrayado que este tipo de iniciativas refuerzan la distinción de la capital asturiana como “Ciudad Europea del Deporte”, al fomentar la actividad física saludable para todas las edades y en plena naturaleza.

La competición se desarrollará bajo la modalidad de parejas, un formato que, según la edil, permite a los participantes "compartir una jornada de deporte y de convivencia" más allá de la propia rivalidad en el campo. El crecimiento del torneo ha sido constante desde su creación, reflejando un atractivo creciente que se traduce en las 180 inscripciones ya confirmadas para este año.

El reconocimiento de la capital como referente deportivo europeo no responde solo a las grandes competiciones, sino al impulso de la base. La responsable de Deportes ha señalado que este logro es fruto del esfuerzo de las diversas entidades que operan con un enfoque de "gran trabajo", actuando de forma rigurosa para “fomentar la actividad física como una herramienta saludable”. Para la concejala, el torneo es un ejemplo de cómo el municipio integra la práctica atlética en el entorno natural de Las Caldas.

Jesús Canteli, promotor de la prueba, ha ratificado las buenas perspectivas de participación, asegurando que confía en rebasar el umbral de los 200 jugadores en los próximos días. La organización ha invitado a la ciudadanía a seguir el desarrollo de la competición en directo, especialmente durante la jornada de clausura del día 21. El evento cuenta con el respaldo técnico del Club de Golf de Las Caldas, cuyos responsables han agradecido la continuidad del soporte institucional y privado para mantener esta prueba en el programa de las fiestas de San Mateo.

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Por su parte, Pedro Caramés, presidente de la asociación de la calle Gascona, ha puesto en valor el carácter excepcional de este patrocinio, al ser la única colaboración que la entidad realiza fuera de su ámbito geográfico habitual. Caramés ha definido esta alianza como un gesto de afecto hacia Jesús Canteli, director del campo, a quien ha calificado como el “alma de este torneo”. Asimismo, ha destacado la singularidad de que Gascona actúe como un organismo colaborador del Ayuntamiento fuera de sus muros tradicionales, denominándolo un patrocinio “extramuros”.