El último barquillero vuelve a Oviedo: «Los clientes prueban uno y ese sabor les lleva otra vez a cuando eran niños»

Hay sabores capaces de hacer retroceder varias décadas en apenas un segundo. Guillermo Manuel Pelayo lo comprueba cada vez que alguien se acerca a su bombo, compra un barquillo y da el primer mordisco. "Lo comen y ese sabor hace que el cerebro recuerde", cuenta desde el Campo San Francisco. A algunos les devuelve a las fiestas de cuando eran niños; a otros, a aquellos días en los que sus padres les compraban uno. Y mientras casi todo a su alrededor ha cambiado, él sigue ahí, haciendo prácticamente lo mismo que aprendió de su padre y que su padre había aprendido antes: barquillos artesanos hechos con sus manos.

Pelayo tiene 65 años, cumplidos en febrero, y representa ya la cuarta generación de barquilleros de su familia. Sus primeros recuerdos están inevitablemente ligados al oficio. Era apenas un bebé cuando ya veía trabajar a sus padres y después comenzó a acompañarlos. Vende dsde pequeño en la playa de Salinas cargando al hombro el bombo de 46 kilos y en sus planes no entra la jubilación. Se levanta cada día a las 3.40 de la madrugada para comenzar una de esas jornadas interminables que solo entiende quien lleva toda la vida trabajando por cuenta propia. Elaborar los barquillos sigue siendo un proceso completamente artesanal. "Hoy me pasé siete horas seguidas haciéndolos", explica. Elaboró más de medio centenar y sigue la receta de sus padres. Algunas cosas del proceso, reconoce,se han vuelto algo más sencillas. Recuerda a su padre tamizando la harina y las dificultades que había antiguamente para conseguir productos con la calidad actual. Pero lo esencial permanece intacto. "Trabajamos con las manos, no son máquinas. Y las máquinas no dan esos sabores", sostiene. Esa diferencia es precisamente la que, a su juicio, reconoce quien vuelve a probar un barquillo muchos años después.

Todo el año trabaja en Aviés y viaja a Oviedo para las citas más importantes: San Mateo, la Ascensión, el Martes de Campo o el Antroxu. Y la respuesta, asegura, continúa sorprendiéndole. "La acogida de la gente es espectacular". Hay días en los que la cola crece hasta dejarle sin existencias. Entonces aparece uno de sus peores momentos: tener que cerrar el bombo mientras todavía quedan niños esperando.

Cada barquillo cuesta un euro, un precio que mantiene desde antes de la pandemia pese al aumento de los costes. También ahí aplica una enseñanza de su padre. "La fórmula es vender muchos ganando poco en vez de vender pocos ganando mucho". Pelayo sabe que su oficio se apaga. Sus dos hijos son profesores y reconoce que él mismo tuvo mucho que ver en que escogieran otro camino. "Fui el culpable de que no siguiesen con lo mío", admite. Conocía demasiado bien la diferencia entre la seguridad de una nómina y la vida del autónomo: "Aquí, si no trabajas, no comes". Aun así, se aseguró de enseñarles a fabricar barquillos. "Los dos saben hacerlos. Si vienen mal dadas pueden agarrarse a esto. No se puede perder".

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Y cuando parecía que la saga terminaría con él, apareció un candidato inesperado. Su nieto, de cinco años, ya revolotea por el obrador, intenta acercarse a las planchas y quiere participar en el batido de la masa. "Me rompe la cabeza", cuenta entre risas. Hay fuego y maquinaria y el abuelo tiene que mantenerlo a distancia, pero el pequeño insiste. Dice que de mayor quiere ser barquillero y castañero, como su abuelo. Pelayo escucha aquello y se ríe.