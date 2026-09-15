Vox denuncia la "escasa dotación" del PP a los programas de autismo y TDAH en Oviedo

El grupo municipal Vox denunció este martes el abandono de los programas de atención al autismo y al TDAH por parte del Ayuntamiento de Oviedo, instando al Partido Popular a realizar una reestructuración profunda de las prioridades económicas locales. Sonsoles Peralta, portavoz de la formación, censuró la "escasa dotación" presupuestaria que reciben estas áreas asistenciales y ha exigido “menos dinero para propaganda y gasto ideológico y más para quienes convierten cada euro en atención, apoyo y ayuda real”, criticando que el Consistorio pretenda gestionar la política social con cuantías que resultan insuficientes para cubrir el funcionamiento básico de los proyectos destinados a los colectivos más vulnerables.

La formación fundamenta su queja en la desproporción existente entre el coste operativo de estos servicios y la subvención municipal concedida. En el caso del plan de atención integral para personas con autismo, cuyo presupuesto de ejecución asciende a 177.000 euros, la administración local apenas aporta 4.500 euros. Esta cifra representa únicamente el 2,5 por ciento del total necesario para mantener unas terapias y diagnósticos que, según la portavoz, logran salir adelante solo por la implicación de las familias y el tejido asociativo.

Una dinámica similar se observa en el apoyo a menores con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). A pesar de que el programa requiere más de 25.000 euros para su desarrollo, la ayuda institucional se limita a 4.000 euros, lo que obliga a las entidades a sufragar por su cuenta más de cinco sextas partes del coste real. Peralta subraya que esta falta de respaldo se extiende también a la atención integral a familias, donde de un presupuesto superior a los 11.000 euros, el Ayuntamiento apenas consigna 1.000 euros.

“Estamos hablando de necesidades reales y de asociaciones que hacen un trabajo que merece ser respaldado”, ha manifestado la edil, quien lamenta que se anuncie apoyo a los necesitados para después "dejar que sean las asociaciones las que tengan que hacer milagros para sacar adelante sus programas”. Para Vox, el actual modelo de gestión delega en el voluntariado y la solidaridad privada responsabilidades que deberían ser tratadas como una preferencia de la institución.

En su análisis de las cuentas municipales, la portavoz de Vox insiste en que Oviedo requiere una política social que refuerce exclusivamente las partidas con una repercusión directa y verificable en la ciudadanía. "Lo que no compartimos es que el Ayuntamiento pretenda hacer política social con cantidades que, en muchos casos, apenas alcanzan para cubrir una pequeña parte de los proyectos", ha denunciado Peralta, para quien la solución pasa inevitablemente por eliminar todo desembolso que considere superfluo o de carácter doctrinal en favor de una ayuda efectiva a los sectores desfavorecidos del municipio.