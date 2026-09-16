En el Bombé se desayuna por la noche y se trasnocha por el día: el particular ritmo de San Mateo

San Mateo invita a salir, encontrarse, picar algo, levantar el vaso y vivir la fiesta a tope en cualquier punto de la ciudad. Y en ese recorrido, las 37 casetas repartidas por el Bombé, la Herradura, la Catedral y Porlier son parada casi obligatoria. LA NUEVA ESPAÑA las visitará una a una para conocer qué ofrecen, cuáles son sus productos estrella, quiénes están detrás de la barra y qué encuentran los clientes en ellas para convertirlas en parte de su particular ruta mateína. Están invitados.

El Ópera Café lleva cuatro años haciendo innecesario buscar otro sitio

En Ópera Café, Claudia Zapico y María Fuertes ya conocen bien el ritmo de San Mateo: llevan cuatro años detrás de esa caseta y aseguran que por delante pasa de todo, "desde jóvenes hasta mayores". Entre bocadillos de carne, criollos y platos de jamón, hay clientes que tampoco necesitan demasiadas explicaciones para volver. Ana Sicilia, Nora Fernández, Sergio Méndez y Guillermo Costoya lo tienen claro: "El Ópera siempre ha sido nuestro sitio de confianza". Calculan que han repetido todos los años. Camareras y parroquianos coinciden así casi en la antigüedad: unos sirven y otros regresan, pero ninguno parece tener intención de cambiar de escenario.

Amor Domínguez

Quemedás encuentra otro ritmo para seguir disfrutando de San Mateo

En Quemedás, Gabriel Rivas llena cada día la caseta de hamburguesas, bagels y sándwiches y dice que, lógicamente, "se vende más en el tardeo y por la noche", pero Lucía Recalde y Lis García no se quedan con una sola versión de San Mateo. Les gusta todo: salir de noche, pasar por las casetas, sentarse a tomar unas cervezas y compartir algo de comer. Eso sí, reconocen que el Bombé del mediodía tiene otro ritmo, más tranquilo y perfecto para seguir disfrutando después de una noche larga. "El caseteo bien, tranquilo", resumen. En su caso no hay que elegir entre fiesta diurna o nocturna: la gracia está precisamente en enlazarlas.

J.A.

Un capricho siempre sabe mejor cuando se comparte entre amigos

En Caprichos, Álvaro Parrondo y Miguel Rincón tienen claro cuál es el antojo estrella: la "sexy burger", con ternera, papada ibérica, rúcula y mayonesa. "Es la mejor hamburguesa que he probado", defiende Parrondo, que repite por segundo año en la caseta. Jacobo Burgueño, Carlos Álvarez, Pablo Díaz y Nacho Álvarez llegan con otra misión: acompañar a un amigo que trabaja allí y, de paso, disfrutar de San Mateo. Entre tintos de verano, copas y alguna parada para comer, el plan depende incluso de "cómo vaya la economía". Ellos lo tienen claro: pondrían más casetas y durante más meses.

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J.A.

El mojito cambia el ron por Jäger para aguantar hasta que el cuerpo quiera

En Territorio Guácara, Feri Verdasco tiene una recomendación que se sale del mojito clásico: sustituye el ron por Jäger y lo presenta como una de las bebidas que hay que probar en San Mateo. Alejandro Iglesias y Lucas Manteca llegaron por primera vez a esta caseta, aunque conocen bien el recorrido por los chiringuitos. Su fórmula es sencilla: empiezan por el tardeo y continúan "hasta que el cuerpo aguante". Para ellos, las casetas son una de las tradiciones que más ambiente aportan a las fiestas y cualquier jornada es buena para alargar el plan.