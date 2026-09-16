Carlos Llaneza, portavoz municipal del PSOE en Oviedo: "El silencio de Canteli evidencia que ya está dimitido"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha asegurado que el silencio de Canteli tras sus declaraciones sobre la agresión a dos militantes de AMA Asturies en San Mateo, evidencian que "ya está dimitido". "Cuando un alcalde renuncia a defender los más elementales derechos o valores democráticos, cuando un alcalde renuncia a posicionarse al lado de la mayoría de la ciudadanía que está indignada con estas imágenes y que está indignada con sus declaraciones, creo que en ese momento el alcalde ha renunciado a su papel como alcalde de todos y de todas los ovetenses", ha dicho Llaneza en unas declaraciones a los medios.

El pasado sábado, dos días después de la agresión al exconcejal de Somos Oviedo Rubén Rosón y el político Jorge Fernández, el regidor ovetense aseguró que es necesario saber lo que pasó ya que solo se conoce "lo que dice una parte". En sus declaraciones, el regidor pidió que "haya respeto entre todos" y afirmó que los presuntos agresores "son chavales jóvenes". "No creo que sean tan mala gente", indicó además.

En unas declaraciones a los medios, Llaneza ha señalado que el actual es un "punto de inflexión" en el que el alcalde "debe rectificar de inmediato o debe dimitir", sobre todo cuando "algún concejal de su equipo de Gobierno ha ahondado más aún en el disparate".

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Las declaraciones de Canteli, enfatiza Llaneza, "han sido absolutamente impropias, absolutamente indignas, y absolutamente fuera de lugar". Por ello, el portavoz socialista ha pedido al PP de Asturias que "enderece el rumbo de este sinsentido" que "está abochornando a Oviedo".