Cuatro paseos guiados abrirán el gran jardín botánico de Oviedo a finales de este mes

El antiguo bosque fabril del Fulminato, en La Manjoya, se abrirá a los ovetenses a finales de septiembre con cuatro paseos guiados que permitirán descubrir su biodiversidad, sus restos de arqueología industrial y la historia del que fue el primer bosque fabril de Asturias. Las visitas, gratuitas y dirigidas tanto a adultos como a niños, se celebrarán entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre, después de la remodelación y renaturalización acometidas este año por la Concejalía de Medio Ambiente.

La iniciativa permitirá acercarse a un espacio que durante años permaneció como uno de los rincones menos conocidos del municipio y que ahora estrena su nueva condición de Jardín Botánico del Fulminato. Profesionales especializados serán los encargados de conducir los recorridos y explicar a los participantes las especies vegetales y animales que habitan el recinto, así como las huellas que todavía conserva de su pasado industrial.

«La remodelación que hemos efectuado del antiguo bosque fabril y su transformación en un Jardín Botánico permite descubrir a los ovetenses un tesoro oculto en La Manjoya que muchos ciudadanos no conocen», señala el concejal de Medio Ambiente, Nacho Cuesta. El edil destaca también el valor paisajístico del espacio y la presencia de «vestigios arquitectónicos de su pasado industrial y fabril que cuenta una historia importante del municipio de Oviedo».

El programa arrancará el viernes 25 con el Paseo de la Biodiversidad, dedicado a descubrir la flora y la fauna del parque y su función como refugio para distintas especies. El sábado 26 habrá dos propuestas. La primera será el Paseo de la Arqueología, centrado en los restos del antiguo complejo industrial que terminó dando forma a este singular paisaje. Ese mismo día se celebrará además un Paseo Infantil, concebido como una actividad para que los más pequeños puedan conocer el entorno a través del juego y el descubrimiento.

El ciclo se cerrará el domingo 27 con el Paseo Industrial, que permitirá aproximarse de una manera diferente a la historia del Fulminato y a los elementos que todavía recuerdan su pasado fabril.

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Las plazas son limitadas y la participación es gratuita. Para acudir es necesario realizar una inscripción previa a través de la página de la Escuela Municipal de Sostenibilidad o mediante el correo electrónico escuelasostenibleoviedo@gmail.com. La actividad se integra además en el programa de la Semana Europea de la Movilidad, como una oportunidad para acercar a los ciudadanos este espacio natural e histórico recuperado en La Manjoya.