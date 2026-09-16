El Gesta se prepara para la visita de la Reina Letizia al que fue su colegio: los escolares están "entusiasmados"

A los alumnos de 2ºB del colegio Gesta les comenta Carmen Marqués, su tutora, que la Reina Letizia «pudo haber estado sentada en alguna de estas sillas» asistiendo a las clases cuando era niña «como lo hacéis vosotros ahora». «Y el jueves estará aquí», añade ante los estudiantes que celebran la visita que realizará para inaugurar el curso escolar: «Tenemos muchas ganas de que venga», coinciden.

El centro educativo en el que estudió la Reina durante siete años, de 2.º a 8.º de EGB, volverá a recibir a su alumna más ilustre dieciocho años después de que acudiese junto a Felipe VI siendo aún Príncipes. Entonces, las instalaciones escolares cumplían 50 años.

En el colegio Gesta se centran desde hace varios días en los preparativos para la visita real. «Estamos entusiasmados», señalan los escolares, aplicados en la elaboración de una felicitación para doña Letizia por su cumpleaños, que celebró este martes. «Con dos días de retraso ¡Feliz cumpleaños!», se plasma en cada uno de los trabajos que, con esmero, confecciona el alumnado.

«Es un regalo que preparamos para la Reina», afirman Ariadna Valledor y Yago Valdés, mostrando sus tarjetas de felicitación. «Primero dibujé a la reina de niña y después de adulta», explica Valledor. «Después de ser alumna de este colegio estudió Periodismo», indica Valdés.

«Estos días hemos hablado de cómo será la visita y hemos estudiado la biografía de la reina Letizia», remarca Carmen Marqués. Los 19 alumnos que acuden a clase en esta aula son los autores también de las versiones de conocidísimos cuadros del Museo Reina Sofía y del Museo del Prado que se exhiben en uno de los pasillos del centro, al que acuden a clase 310 alumnos.

Proyectos destacados del centro

Desde el momento en el que los profesores comunicaron a los escolares que la Reina Letizia iba a visitar el colegio «se mostraron muy ilusionados», señala el director del centro, Andrés Flórez. «También los docentes y las familias», manifiesta. Los alumnos de menor edad «se mostraron sorprendidos al saber que había estudiado aquí», apunta Flórez.

La Reina Letizia podrá conocer algunos de los proyectos punteros que se desarrollan en las instalaciones como el de nuevas tecnologías, con la utilización de hologramas en clase, la radio escolar o el programa bilingüe avanzado (Hable +) implantado cuatro cursos atrás en el centro. «Estamos muy contentos de que la Reina Letizia haya elegido nuestro centro para abrir el curso escolar a nivel nacional», dice el director. El colegio espera la reforma de su salón de actos, afectado por una plaga de carcoma, y la comunidad educativa quiere que ese espacio lleve, una vez rehabilitado, el nombre de la Reina Letizia.