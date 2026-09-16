Los grandes conciertos no se acaban con San Mateo: Camela actuará en noviembre en Oviedo

Los grandes conciertos no se acaban en Oviedo con San Mateo. Cuando todavía resuenan en la ciudad algunas de las actuaciones más multitudinarias de las fiestas, el calendario musical empieza ya a mirar hacia los próximos meses. Camela será uno de los grandes nombres del otoño ovetense y actuará el próximo 22 de noviembre en el Auditorio Príncipe Felipe, donde presentará su Tour 2026. La cita comenzará a las 19.00 horas, aunque las puertas se abrirán una hora antes, a las 18.00. Las entradas se distribuyen en dos precios, 40 y 60 euros, en función de la localidad escogida.

Ángeles Muñoz y Dioni Martín regresarán así a Oviedo con un nuevo espectáculo después del éxito de la gira con la que celebraron sus tres décadas sobre los escenarios. El dúo afronta ahora su tour 2026, una propuesta renovada con la que mantiene la fórmula que ha convertido a Camela en uno de los grupos más reconocibles de la música popular española.

El concierto tendrá también como protagonista el nuevo tema “Nunca te he olvidado”, que se incorpora a un repertorio en el que no faltarán algunos de los grandes éxitos de la formación. Canciones como “Lágrimas de Amor” o “Corazón Indomable” forman parte de una trayectoria que ha permitido al grupo superar los siete millones de discos vendidos.

Camela promete para esta nueva gira un directo con una puesta en escena más visual, dinámica y festiva, aunque sin apartarse de la tecno-rumba que convirtió al dúo en todo un fenómeno desde la década de los noventa. Más de treinta años después de sus primeros éxitos, la formación continúa recorriendo algunos de los principales escenarios del país.

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La actuación del 22 de noviembre prolongará además el calendario de grandes citas musicales en la capital asturiana más allá de septiembre. San Mateo concentra estos días buena parte de la atención con sus conciertos y actuaciones al aire libre, pero la música no bajará el telón con el final de las fiestas. Dos meses después, Camela recogerá el testigo en el Auditorio Príncipe Felipe con una de las citas destacadas de la programación musical del otoño en Oviedo.