Nueva edición de "Pan y roses", el festival de literatura antifascista

Pan y Roses regresa con una segunda edición que vuelve a situar la literatura y el pensamiento como herramientas de debate político y transformación social. El festival, impulsado con la participación de la editorial Hoja de Lata y distintos colectivos, reunirá durante el fin de semana del 26 y 27 de septiembre a escritores, periodistas, filósofos y activistas en torno a cuestiones como el auge de la extrema derecha, el feminismo, el ecologismo, el capitalismo, la educación o los conflictos internacionales.

Durante la presentación del festival, Juan Ponte, director general de Agenda 2030 en Asturias, subrayó las coordenadas desde las que se plantea esta segunda edición: "es un festival que es antirracista, feminista, ecologista y antifascistas", y señaló que vivimos un momento en el que es especialmente relevante recordarlo. El organizador reivindicó además la gran importancia de "el arma de la palabra" frente a la polarización política, y vinculó el programa con la defensa de los derechos humanos, el derecho internacional y los objetivos de desarrollo sostenible.

La programación tendrá un carácter intergeneracional y combinará presentaciones de libros, conversaciones y debates con propuestas musicales. Entre los nombres anunciados figuran Marta Sanz, Unai Sordo, Layla Martínez, Franco Delle Donne, Olga Rodríguez, Jesús A. Nuñez Villaverde, y otros muchos autores y pensadores vinculados al feminismo, el anticapitalismo y el ecologismo. También habrá espacio para recuperar episodios de la historia reciente, como el movimiento de insumisión, y para abordar cuestiones como el antipunitivismo, la educación pública o el avance de la extrema derecha.

Este año el festival literario contará también con la interpretación musical de Javier Gallego "Crudo", director del pódcast Carne Cruda que emitirá su programa desde Kuivi Almacenes, y su banda de rock Sombra. En el capítulo el sábado 26 a las 13 horas hablarán con Lorena Álvarez, la también cantante asturiana, y el concierto será el domingo 27 después de comer.

Fátima Valle, la encargada del diseño de la portada, explicó el concepto detrás de la imagen del festival, en la que el pan y el libro aparecen unidos, y remarcó que "no solo necesitamos sobrevivir, sino vivir con cultura, belleza y también con dignidad".

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Pan y Roses nació en 2025 y afronta ahora su segunda edición con la intención de ampliar ese espacio de encuentro entre literatura y activismo. La programación se desarrollará en el espacio Kuivi Almacenes durante el fin de semana, pero su presentación, el viernes 25 a las 19 horas, será en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón.