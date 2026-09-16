Paloma San Basilio se luce en el teatro Filarmónica de Oviedo con una "Dulcinea" cargada de sensibilidad y lirismo

El teatro Filarmónica de Oviedo se vistió de gala este martes para recibir a una de las figuras más polifacéticas de nuestra escena. Paloma San Basilio se lució ante el público ovetense con "Dulcinea", una propuesta que escapa de los moldes convencionales para transformarse en un ejercicio metateatral de gran delicadeza. La representación, de la que este miércoles se ofrece un segundo pase en el mismo lugar a las 20.00 horas y enmarcada en el Ciclo de Teatro de San Mateo de la Fundación Municipal de Cultura, logró llenar el coliseo de la calle Mendizábal y generar gran respuesta en el patio de butacas.

La pieza está concebida como un ensayo abierto en el que San Basilio rompe la cuarta pared con el público y hace gala de una conexión directa con el pianista. Uno de los pasajes más memorables y cargados de humor fue cuando la actriz interpeló a los presentes sobre quiénes habían leído realmente "El Quijote": la honestidad del público salió a la luz y apenas unas pocas manos se alzaron.

En cuanto a la reivindicación de la libertad femenina, el punto álgido fue el monólogo de la pastora Marcela, un alegato en favor de la independencia y la soberanía personal.

La versatilidad de San Basilio brilló al alternar con elegancia el recitado dramático con sus intervenciones musicales. El espectáculo contó además con una atmósfera sonora de lujo en la que se escuchó la reconocible voz en off de José Sacristán interpretando al caballero de La Mancha y además de la del director, Juan Carlos Rubio.