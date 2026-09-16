El PSOE de Oviedo acudirá a los tribunales si el PP no facilita los expedientes relativos a presuntas irregularidades en Urbanismo

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve, aseguró la mañana de este miércoles que el PSOE acudirá a los tribunales si el PP no facilita los expedientes relativos a los mensajes anónimos que alertaban de irregularidades en el área de Urbanismo y que el Ayuntamiento se comprometió a investigar.

En unas declaraciones a los medios, García Monsalve ha explicado que en la comisión de Urbanismo que se celebró hoy el equipo de gobierno "se ha negado a responder a cualquier pregunta" y dar información al PSOE. Además, el responsable de este asunto "no se ha dignado a asistir" a la Comisión.

Además, García Monsalve ha acusado al equipo de gobierno de intentar "coartar la labor" del grupo municipal "amenazando con hipotéticas sanciones" si revelan alguna información sobre el tema "alegando una supuesta y necesaria confidencialidad". "Somos conocedores de nuestras obligaciones, pero también somos conocedores de nuestros derechos como representantes de la ciudadanía", ha aseverado.

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Así, ha asegurado que el PSOE ejercerá los derechos que les ampara para acceder a la información necesaria para su labor. Como primera medida, los socialistas ovetenses pedirán acceso al expediente y, si no se les da, llegarán "a donde tengan que llegar". Para ello tienen dos vías: acceder a Fiscalía o presenta run recurso contencioso-administrativo.