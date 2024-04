Un libro de recetas, "orgullo de La Corredoria" para visibilizar la salud mental en Oviedo

De no saber pelar un ajo a presentar su primer libro de recetas ante más de 50 personas. Es la historia de superación de algunos de los usuarios del Centro Terapéutico Integral (CTI) de La Corredoria. El espacio, que atiende a personas con trastorno mental grave, organizó un curso de cocina como un paso más en su recuperación. Las sesiones con la terapeuta ocupacional Emma Cabeza han sido un éxito. No solo han servido para mejorar la autonomía y la nutrición sus participantes, sino que además, de ellas ha nacido un libro de recetas, "SabrosaMente". Sus cuatro autores, que prefieren no dar su apellido, son usuarios del CTI.

Tres de ellos, Natalia L., Pablo B. y Carlos N., presentaron ayer su obra en el centro social El Cortijo, en La Corredoria. No les pudo acompañar el cuarto, Jaime G., por un problema de salud. Ante familiares, amigos y compañeros, los tres hicieron un gran esfuerzo para hablar en público y respondieron con soltura a preguntas sobre el libro. El objetivo del curso era aprender a preparar platos usando solo 20 ingredientes, todos ellos baratos. De ahí han salido 50 recetas entre las que hay entrantes, platos principales y postres.

Los autores, que han sufrido trastornos como la depresión, eran al principio reacios a ponerse frente a los fogones, pero pronto le cogieron el gusto a la cocina. Las patatas a la importancia, la fabada, la pasta boloñesa o la tarta de queso son algunas de sus preparaciones favoritas del libro, aunque cada uno tiene sus gustos. En lo que sí coinciden es en la palabra "orgullo" como la idónea para definir lo que han logrado. "Sois un ejemplo para vuestros compañeros de que entre todos podemos", resumió con emoción la terapeuta Emma Cabeza.

"El objetivo era dar una visión positiva de la salud mental. Además, al trabajar en grupos pequeños les ha sido más fácil socializar", agregó Cabeza. Tras un sonoro aplauso para los autores y para todo el equipo del CTI, intervinieron Beatriz Camporro e Inma Fernández, directora y coordinadora del Área de Salud Mental del HUCA, respectivamente. Camporro recalcó que "días así dan sentido a nuestro trabajo" y destacó la capacidad de superación de los usuarios. La primera edición de "SabrosaMente", con 75 ejemplares, se liquidó en pocos días. Ahora, lanzan una segunda con 50 más. El libro cuesta 15 euros y se puede adquirir en la sede del CTI o en la web de la editorial Diversidad Literaria. Los beneficios se destinarán a la compra de menaje de cocina para nuevos cursos y a un pequeño homenaje en el que el público podrá probar las numerosas recetas del libro.