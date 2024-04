El aparcamiento de caravanas de La Corredoria, un modelo a exportar en otros puntos de la ciudad

Con la casa sobre ruedas y mucha libertad de movimientos. El turismo de autocaravanas cada vez gana más adeptos y el aparcamiento para este tipo de vehículos que existe en La Corredoria se ha convertido en una referencia. El emplazamiento, con capacidad para unas 16 caravanas y situado junto al polideportivo Corredoria Arena, recibe desde su inauguración hace nueve años a amantes del turismo verde, que llegan de toda España e incluso del extranjero. Tanto es así que el Ayuntamiento de Oviedo medita una ampliación. "Se nos queda pequeño", señala José Ramón Prado, concejal de Seguridad Ciudadana. Su área es la encargada de decidir sobre el futuro del aparcamiento, dependiente del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

Florentino Álvarez, presidente del Club Autocaravanista del Principado de Asturias (CAPA), da fe del buen funcionamiento del emplazamiento, que acogió, tomando prestado el resto del aparcamiento, una concentración de 123 autocaravanas el pasado mes de marzo durante la Feria de Turismo Verde (Turycamp). “El estacionamiento está muy bien. En una zona comunicada y con transporte público cerca”, afirma. La transferencia de movilidad es una de las claves para establecer un punto así. Además de paradas de autobuses, es conveniente que haya estacionamientos de bicicletas o de patinetes eléctricos cerca del parking. Son varias opciones que permiten a los desplazarse al centro o a los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Los caravanistas no apuestan por una posible ampliación. “Salvo en macroconcentraciones puntuales, no queremos invadir el espacio como si fuésemos ghettos. Sería preferible buscar un espacio similar en otro emplazamiento de la ciudad”, señalan desde CAPA. En principio, coincide con esa idea el edil de Seguridad Ciudadana que ve difícil incluir más plazas en La Corredoria. "Todo apunta a que habrá que planificar una nueva zona de estacionamiento", remarca Prado. No obstante, quieren esperar al informe que una consultoría elaborará en relación con el PMUS y la Zona de Bajas Emisiones para tomar una decisión final.

En cuanto a la ubicación del nuevo aparcamiento, aunque el Alcalde Alfredo Canteli habló de parcelas en el polígono industrial Espíritu Santo y Olloniego durante la inauguración de Turycamp, los caravanistas no ven con buenos ojos estas opciones. Prefieren otras ubicaciones más próximas al casco urbano como el recinto ferial de La Florida, alguna parcela en La Manjoya o algún espacio de los que está en desuso en el barrio de El Cristo. Canteli admitió entonces que hay una doble línea de actuación respecto a la ampliación de este tipo de áreas en Oviedo, con una iniciativa municipal y alguna propuesta de manos privadas.

Como aspectos a mejorar, los usuarios echan en falta algún panel informativo o la instalación de más cámaras de seguridad. Una de sus principales preocupaciones con este tipo de emplazamientos es que se respeten las 72 horas de estacionamiento máximo, que permiten cumplir con el modelo de turismo itinerante y mantener una rotación entre los usuarios. “Hay que controlar a la gente que se aprovecha y lo utiliza como su parking privado particular. En invierno no hay problema de sitio pero en verano la demanda es grande”, destaca Florentino Álvarez. Aunque la Policía Local está bastante encima, muchas veces son los propios caravanistas quienes controlan que se cumplan las normas,

El turismo de los caravanistas ha experimentado un "boom" en los últimos seis años. "Es un turismo que no es estacional y que aporta mucha riqueza por diferentes zonas del territorio", señala Álvarez . Ejemplo de este crecimiento es el aumento del número de empresas dedicadas al alquiler de estos vehículos: en 2018 había solo dos y en la actualidad se cuentan unas 30 en toda Asturias.