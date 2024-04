"El compromiso con La Corredoria es total, queremos una zona más dinámica, llena de actividad empresarial y comercial"

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se suma a la puesta en marcha de la nueva edición digital de La Corredoria de LA NUEVA ESPAÑA con una entrevista en la que repasa los proyectos de su equipo de gobierno para el barrio que mayor población aporta al municipio. El regidor ovetense, que confiesa encontrarse muchos paisanos suyos, teverganos, en este distrito, reafirma en esta conversación su "compromiso "total con La Corredoria. Durante este mandato, asegura, pondrá en marcha el nuevo centro social integrado en el local del fallido mercado de abastos y tratará de dinamizar la economía de esta zona de Oviedo para acompañar su crecimiento demográfico con el económico.

–La Corredoria sigue siendo el barrio más poblado de Oviedo y la sexta entidad poblacional de la región. Duplica en número a casi todos los distritos del resto de la ciudad. ¿Qué planes tiene su equipo para apoyar este peso tan importante de sus vecinos en el conjunto del municipio?

–La única vía posible es mantener nuestro compromiso total con el barrio. La Corredoria es la sede de nuestro Registro Auxiliar; cuenta con uno de los centros sociales más grandes de todo el municipio; tiene equipamientos deportivos de primer nivel, como la piscina o el campo Díaz Vega, donde hemos implementado importantes mejoras. Conseguimos que, por fin, el Principado iniciase las obras del nuevo instituto tras muchos años de lucha y reivindicación. Creo que todo esto demuestra nuestro compromiso. Queremos que La Corredoria deje de ser un barrio principalmente dormitorio para que sea una zona dinámica, atractiva, llena de vida y de actividad empresarial y comercial. Para lograrlo, este Gobierno está trabajando para mejorar lo mucho que ya hay y para ir dotando, poco a poco, de más servicios de calidad a los vecinos; aprovechando las nuevas e interesantes oportunidades que ha generado en el barrio la proximidad del HUCA o con la presencia de organismos tan importantes como el Instituto de Productos Lácteos de Asturias.

–Es cierto que hay demandas históricas que se van solucionando, como la necesidad de un nuevo instituto, que citaba. ¿Tiene el Ayuntamiento más peticiones de cara al Principado para ayudar al desarrollo de esta zona de Oviedo?

–Está claro que siempre se puede ir a mejor y es innegable que la construcción de un segundo instituto era una necesidad crucial para los vecinos, pero seguramente no la única. El Centro de Salud de La Corredoria se encuentra en muy mal estado. Son frecuentes los problemas relacionados con las goteras y necesita un mayor mantenimiento. Pero no parches, ni chapuzas, sino una actuación integral y definitiva que acondicione y modernice un edificio que ya tiene tres décadas. Desde luego, sería muy deseable que el Gobierno del Principado invirtiese en dotar de más equipamientos sanitarios a un barrio con miles y miles de vecinos.

Un mercado al aire libre, similar al del Fontán, es uno de los objetivos para dinamizar el comercio

–La Corredoria, siempre se ha dicho, tiene un déficit comercial. Es muy dependiente de las grandes superficies, algunas fuera del concejo. ¿Qué planes tiene su equipo de gobierno al respecto? ¿Cuándo y cómo se pondrá en marcha ese mercado semanal similar al del Fontán?

–Para fomentar el tejido comercial, hay que dinamizar la actividad económica y empresarial. Es decir, si no hay empleo, ni riqueza, ni prosperidad, no hay comercio, ni local ni de ningún otro tipo. Ahora bien, es cierto que, desde las Administraciones Públicas, podemos y debemos desarrollar medidas y ayudas que protejan al comercio ya existente, especialmente al local: a esos pequeños y familiares negocios que son los que, en definitiva, dan vida y personalidad al barrio. Y eso, en este Ayuntamiento, lo cumplimos a rajatabla, pues son muchas las actuaciones que llevamos a cabo a lo largo del año en esa línea de impulso al comercio. En cuanto al mercado al aire libre, similar al del Fontán, he de decir que es uno de nuestros grandes objetivos para dinamizar el comercio en La Corredoria. Seguimos trabajando en ello y espero que podamos poner en marcha el proyecto lo más pronto posible.

–¿Hay otras soluciones para impulsar el comercio en un barrio que tiene cierta carencia de bajos y locales?

–Somos conscientes de esa problemática, por eso es prioritario, como dije antes, reforzar y proteger el comercio ya existente. El objetivo es siempre que no cierre ningún negocio y si lo hace, por jubilación o por otro motivo distinto, que se ocupe ese hueco lo más rápido posible con otro proyecto, ayudando a los emprendedores y a los autónomos.

Alfredo Canteli / Luisma Murias

–El centro social de El Cortijo es un centro muy activo, que cuenta con un registro auxiliar, pero ustedes tienen un proyecto para dar a todos los vecinos del Este de Oviedo de un gran equipamiento en el edificio pensado inicialmente como mercado de abastos. ¿Cómo marchan esos planes? ¿Cuándo confían en poder ver hecho realidad ese nuevo centro social integrado?

–El objetivo es que ese centro Integrado, que marcará un antes y un después en el barrio, esté en funcionamiento a lo largo de este mandato. Estamos ultimando las necesidades para acometer el proyecto y sacarlo a licitación durante este mes de mayo. Estará ubicado en el fallido mercado de abastos, con los metros suficientes para hacer una gran instalación.

–¿Qué podrán hacer los vecinos allí, cómo espera que cambie la vida del barrio?

–Va a ser un espacio multifuncional que, como bien acabo de decir va a marcar un punto de inflexión en el barrio. Será un lugar de encuentro intergeneracional para los vecinos, que pasarán a disfrutar de un edificio destinado a muy diversas actividades. Este nuevo equipamiento municipal tendrá salas de usos múltiples, cafetería, biblioteca, espacios para asociaciones y áreas de coworking, sala de estudio, zonas infantiles, aparcamiento, una oficina de atención al ciudadano... ¡Ah! Y un salón de actos con una intensa programación de baile. En definitiva, supondrá una mejora sin precedentes en el día a día de los vecinos de La Corredoria.

Haremos una pista de hockey magnífica, fue un compromiso de campaña y lo cumpliremos

–Hábleme de otros equipamientos. En su anterior mandato puso en marcha algunos planes que ahora se están ejecutando y hay nuevos proyectos en cartera. Explíquenos los más destacados.

–Tenemos muchas ideas, planes y proyectos para La Corredoria, pero ahora me viene a la mente uno muy concreto: la pista de hockey. Estamos trabajando en el proyecto definitivo y estoy convencido de que, cuando esté construido, va a ser un equipamiento magnífico. Fue un compromiso de campaña y puedo asegurar que se va a llevar a cabo.

–En su crecimiento exponencial, desde finales de los setenta, La Corredoria registró mucha inmigración interior, en especial de las Cuencas y del Suroccidente asturiano. Usted es tevergano. ¿Conoce casos de paisanos suyos desplazados allí, tiene buenos amigos en la zona?

–La verdad es que sí. Voy asiduamente a pasear por La Corredoria y no hay día que vaya, que no se me acerque algún tevergano a saludarme.

–¿Cuáles son sus primeros recuerdos de esta zona de Oviedo, ha tenido vínculos personales con gente del barrio?

–Vínculos directos no tengo ninguno. Mis primeros recuerdos son de juventud, cuando aquel barrio nada tenía que ver con el actual. Reconozco que, cuando más he recorrido sus calles, ha sido en esta última etapa, desde que soy alcalde de Oviedo. Me encanta pasear por los barrios, hablar con sus vecinos, conocer de primera mano sus necesidades, comprobar in situ lo que está hecho y también lo que falta... En el caso concreto de La Corredoria, es un verdadero placer contemplar la transformación que ha vivido en los últimos años y me gusta pensar que, aunque sea una pequeña parte, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo han tenido, y siguen teniendo, que ver en su progreso.

Camino a menudo por La Corredoria y no hay día que no se me acerque algún tevergano, como lo soy yo

–Dicen que La Corredoria quita y pone alcaldes. Usted consiguió darle una vuelta casi completa al resultado de las mesas electorales en este barrio en las últimas elecciones. ¿Cree que ha dejado de ser un fortín del voto de izquierdas?

–Los vecinos de Oviedo saben quién se preocupa y quién no por sus necesidades. Es un hecho que, desde este equipo de Gobierno, hemos apostado por el barrio de La Corredoria, y de ahí el resultado en las elecciones. Creo que los vecinos supieron valorar nuestro trabajo y espero que así sigan haciéndolo porque nuestro compromiso con el barrio es total.

–A La Corredoria se la han llegado a disputar otros alcaldes. Existió en algún momento una idea de conformar una gran ciudad con municipios próximos (Lugones, Llanera). ¿Está ahora bien afianzada la pertenencia a Oviedo de estos vecinos? ¿Cómo se puede reforzar e integrar más este distrito en el conjunto del municipio?

–Con todos mis respetos, creo que ese es un planteamiento absurdo. La Corredoria es Oviedo y siempre lo será. No tengo ninguna duda de que sus vecinos se sienten tan ovetenses como los demás. El sentimiento de pertenencia se refuerza y se afianza escuchando a los vecinos y llevando a cabo todas las medidas y políticas de las que hemos hablado en esta entrevista. Es fundamental que los ovetenses, de cualquier barrio o zona rural, no se sientan abandonados. Y eso es en lo que trabajamos cada día.

–En este barrio hay población, niños, bases para un crecimiento demográfico que el resto de la región no tiene. Pero también hay rentas muy bajas. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento para mejorar la situación socioeconómica de estos vecinos?

–No quiero estigmatizar el barrio porque hacerlo sería aceptar una premisa totalmente equivocada. La Corredoria ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, a todos los niveles. No obstante, hay que tener en cuenta que crear empleo de calidad y llevar a cabo políticas sociales fuertes es lo que más contribuye a proteger a las personas y colectivos vulnerables. Pero no solo en La Corredoria, sino en todo el concejo. Nuestro objetivo ha sido desde el principio no dejar a nadie atrás y así va a seguir siendo mientras que estemos en el Ayuntamiento.