SDCR La Corredoria, tres décadas haciendo rodar el balón

"Cómo creció esto. Empezamos con un equipo de alevines. Vestíamos de rojo, por tradición. Eso lo decidimos en la primera reunión de la junta, porque en los años 30 hubo otro equipo, 'los once rojos de La Corredoria', que vestían a así por tradición. Luego se cambió al azul". Lejos queda aquel 20 de agosto de 1994 que recuerda José Ramón Saiz, tesorero del SDCR La Corredoria. Tres décadas. "Luego vinieron los infantiles, cadetes y nos llevó 8 o 10 años tener todas las categorías. Ahora hay dos en cada una", apunta el presidente, Alfonso Alonso, a su lado. Este crecimiento se traduce en nada menos que 18 combinados en los que militan 272 jugadores que van desde los minis, de cuatro y cinco años de edad, hasta 3.ª Asturfútbol. Juegan como locales en el Estado Manuel Díaz Vega de La Corredoria.

El infantil B entrena sobre el césped sintético, renovado el año pasado después de una década, mientras Alonso recuerda cuando todo aquello "era prao". "Este campo se tardó unos años en hacerlo. Eran praos y casinas, no existía todo esto. Al principio se decía de hacer un campo de arena, pero luego se hizo este, un muy buen campo", explica sobre el coliseo, que culminó el Ayuntamiento de Oviedo en el año 1999 y que se comparte con otros clubes como el San Juan La Carisa, Los Prados de San Julián, Oviedo City, Nalón y o Phoenix Oviedo de flag football. "Si te fijas, tienen las marcas pintadas en azul para jugar a su deporte", señala el presidente.

De aquellos impetuosos que lo fundaron solo queda Alonso. "Soy el único de la primera junta directiva, Saiz por los pelos no es fundador". Eran jóvenes y querían un equipo en el barrio, relata. Un camino que les llevó a estar en las primeras competiciones de cada categoría, aunque no todo fueron alegrías. "Luego hubo baches también, porque los jugadores que despuntaban nos los llevaban", lamenta el tesorero.

"A los chavales da gusto verlos jugar", dice Maxi Pérez, delegado, que está supervisando el entrenamiento de ese infantil B. Estuvo seis años entrenando en la casa, menos un paréntesis en otro club, y volvió en año pasado. "Son de primer año, más algún alevín que lo hemos subido, pero lo hacen tan bien tenían que aprender alguno del club", piropea. Cuenta que la temporada pasada "subieron sin perder partidos" y que ahora van muy bien, sextos, luchando con muchos equipos con chavales de segundo año. "Esto hace mucho barrio. Hay que mantenerlo y que estén a gusto los niños".

22-04-2024. La Corredoria, Oviedo. Reportaje S.D.C.R La Corredoria, entrenamientos, jugadores, directivos, instalaciones / Fernando Rodríguez

Uno de esos chicos que está a gusto es el capitán del equipo, Pelayo Palma. Tiene doce años. "Para trece", puntualiza. Juega de central y "de lo que sea". Lleva en el SDCR La Corredoria desde los minis. "Estoy muy a gusto. Me gustaría seguir jugando en este club. No me iría a otro equipo", afirma, fiel a los colores. Asegura haber formado una familia con sus compañeros y hay algunos con los que ya se conoce desde que tiene uso de razón.

En el equipo también hay sitio para las chicas. El tesorero y el presidente sacan pecho de haber contado entre sus filas con Toña Is, campeona sub-17 del mundo como seleccionadora del combinado español, y de que dos de sus jugadores hayan sido elegidas para jugar con la selección regional. En cuanto a las féminas, hasta segundo año de cadete pueden jugar mixto, con los chicos. "Cuando ya no pueden aquí, tratamos de que continúen en Los Prados de San Julián, que tienen femenino", detalla el presidente. En el club hay chicas en los cuatro equipos de futbol 8 y en las categorías de menor edad.

En cuanto a las bambalinas del club, tienen tres locales en el estadio. Uno de almacenaje y archivo, otro con los útiles de entrenamiento y el último con sala de fisioterapia para atender a los jugadores cuando lo necesitan. Pero la joya es la oficina, recién pintada de brillante azul, que tienen desde 2005 en una calle aledaña al campo de fútbol. Allí un sinfín de recuerdos en las paredes se mezclan con otros tantos trofeos y una sala para hacer presentaciones. Mientras enseñan el local, los dos directivos mencionan el torneo que celebraron durante 20 años tuvimos, el memorial "José Manuel". Era en honor a uno de sus jugadores que militó en sendos equipos del Real Oviedo y del Real Sporting y que falleció con solo 41 años. Las fotos del futbolista constituyen un trocito más de la historia del club que cuelga en las paredes de la sede, en las que aún queda hueco para alojar más éxitos y recuerdos futuros.