Teresa Ruiz, presidenta de la Asociación de Mujeres Libres: "La Corredoria es una ciudad con todo tipo de servicios"

Teresa Ruiz Crespo es natural de Herrín de Campos, un pueblo de la provincia de Valladolid. Cuando tenía diez años vino a vivir a Corigos (Aller) y ahora, con 73, lleva casi cuarenta viviendo en La Corredoria, concretamente en la zona de La Carisa. Siempre estuvo ligada al movimiento vecinal del barrio y lleva diez años siendo la presidenta de la Asociación de Mujeres Libres de La Corredoria.

-¿Cuándo nació la asociación?

-Se fundó oficialmente el 14 de noviembre de 1991. La primera presidenta fue Aurora Fernández y también estuvo tiempo Laura Nieto. Desde hace más o menos una época estoy yo al frente.

-¿Por qué un colectivo exclusivamente de mujeres?

-El barrio siempre fue una zona con muchas asociaciones de todo tipo y La Carisa fue el origen de la mayoría de ellas. La constructora benéfica Santa María de Covadonga, que pertenecía al Obispado, creo las primeras viviendas del barrio y dejó un local de unos 150 metros cuadrados para los vecinos que se convirtió en un centro social. Allí fue donde surgió todo. Nosotras vimos que no había ninguna de mujeres, nos juntamos unas cuantas amigas y la fundamos. No tiene mucho más secreto.

-¿Nunca se plantearon la posibilidad de dejar entrar a los hombres?

-Nunca. Es sólo de mujeres y ya está. Está establecido en los estatutos. Nunca hubo ningún problema con eso, muchas de nosotras también estamos en otras asociaciones y colaboramos con todo lo que podemos, pero la asociación de mujeres es sólo de mujeres.

-¿Tienes socias de todas las edades?

-Las hay de noventa años y de quince. Ahora mismo somos alrededor de 150, así que hay de todo.

-¿Cuántas eran cuando empezaron?

-Pues seríamos unas 30. Casi todas las mujeres que vivíamos por aquí nos hicimos socias en aquella época y después se fueron sumando muchas más.

-¿Qué fue lo primero que empezaron a hacer una vez fundada la asociación?

-Empezamos organizando talleres de todo tipo. Contratábamos a profesoras y hacíamos manualidades, bolillos, costura, actividades deportivas, culturales... Un poco de todo. Llevamos más de treinta años organizando la cabalgata de Reyes o Carnaval, que son fiestas muy importantes en el barrio.

-¿Y ahora?

-Siempre seguimos haciendo cosas, pero desde que vino la pandemia tenemos muchas menos cosas de las que nos gustaría. Desde que se puso en marcha el centro social de El Cortijo todo lo hacemos allí y con el Covid todo se apagó. El centro social de El Cortijo murió con la pandemia.

-Pues era el corazón del barrio, ¿no es así?

-Por supuesto. En El Cortijo había dieciséis asociaciones funcionando y ahora no creo que pasen de cuatro. Las únicas personas que están son los que van a jugar a las cartas, pero no se ven asociaciones como antes. Ya no es lo que era ni en broma.

-¿Y cómo se podría recuperar eso?

-Para empezar volviendo a poner en marcha la cafetería, por ejemplo. El Cortijo siempre estaba lleno. De hecho, todos los centros sociales de Oviedo cerraban a las nueve y El Cortijo cerraba a las diez porque había peñas de bolos, de la rana, del Real Oviedo... Había de todo, sus componentes salían tarde de trabajar y había que dejarles un poco más de margen. El centro social era el centro de reunión de todo el barrio y eso se ha perdido. También era el sitio donde la gente mayor iba los días de mucho frío a pasar la tarde porque en casa no tienen calefacción o no pueden costearla. Es una barbaridad lo que han hecho con El Cortijo.

-¿Cuánto ha cambiado La Corredoria desde que usted llegó a vivir al barrio?

-Pues como del cielo a la tierra. La Corredoria pasó de ser la barriada de La Carisa a ser casi una ciudad en cuanto a servicios y número de habitantes. Es uno de los barrios más modernos de Europa desde el punto de vista urbanístico porque tiene un sistema de edificación abierta. Los edificios que se construyen tienen que estar separados de los que tienen al lado al menos por la mitad de su altura. Eso genera que haya muchas zonas verdes y un nivel de vida fantástico.

-¿Cambiaría usted su casa por una en el centro de Oviedo?

-Por supuesto que no. Aquí tenemos de todo y no me cambio por nada del mundo.

-Algo faltará, ¿qué le pediría a las administraciones para mejorar el barrio?

-Bueno, siempre hay cosas. Yo lo que más echo en falta son cosas para la gente joven. Cada vez hay más en el barrio y creo que se les debe tratar bien para que no caigan en la tentación de cosas como la droga, que ya dio muchos problemas en este barrio en su momento. En ese sentido también estaría muy bien que hubiese policía de barrio.

-¿Cree usted que es un barrio inseguro?

-No, no, La Corredoria es un barrio seguro, pero la policía de barrio es un servicio que sería positivo de igual forma. Yo en la vida me he sentido insegura en este barrio, ni ahora ni nunca.

-¿Qué significó para el barrio la llegada del HUCA?

-Pues muchísimo. La zona ha ganado en la población y además, desde el punto de vista urbanístico, ha servido para unir definitivamente el barrio con Oviedo. Ahora mismo vas caminando desde La Carisa hasta el centro sin dejar de ver casas y edificios. Antes estábamos aislados, pero ahora ya es todo uno.