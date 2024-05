Los usuarios de los huertos de La Corredoria denuncian robos en el recinto: "Nos llevan desde los carretillos hasta las lechugas"

Los ladrones no respetan nada. Ni siquiera el trabajo diario y el esfuerzo de los usuarios de los huertos urbanos, que en ocasiones cultivan la tierra para que los enemigos de lo ajeno se lleven los productos que brotan de ella como si estuviesen en un supermercado en el que no hay que pasar por caja. Los concesionarios de estas parcelas municipales, que ahora, con el sol y el calor, están en plena efervescencia, denuncian que los robos son cada vez más frecuentes. "Nos llevan hasta las lechugas", denuncia Mario Parrondo, que es el presidente de la Asociación de Usuarios de los Huertos de La Corredoria.

Pero es que los ladrones no sólo se llevan los repollos, las coles o las cebollas, también roban el material y las herramientas que utilizan los usuarios de los huertos para trabajar a diario en sus parcelas. "Han faltado desde carretillos hasta todo tipo de herramienta. Si es que nos roban hasta los grifos, que no cuestan más de cinco euros", señala Ángel Martínez, otro de los habituales en los huertos urbanos de La Corredoria. "No es sólo que te roben, es que además te estropean la huerta y el trabajo que te cuesta mucho sudor realizar", añade el hombre.

Los concesionarios de los huertos se encargan de cerrar el recinto cada vez que se van a casa e incluso tienen el candado echado si están dentro de sus parcelas, pero aún así los ladrones siguen haciendo de las suyas. "Rompen la valla que rodea el recinto por las noches y entran como quieren. Aquí a esas horas no hay nadie y no les supone mucho problema", sostiene Maite Orozco, que además de tener una de las huertas de La Corredoria es la alcaldesa del barrio.

Los usuarios ya han puesto el problema en manos del Ayuntamiento, pero por el momento no se han tomado soluciones que les satisfagan. "Les pedimos que pusiesen alguna cámara de vigilancia, pero parece ser que no es tan fácil", afirma Maite Orozco. "Lo único que nos queda es que la policía haga más rondas por aquí a ver si así acabamos con estos robos", añade.