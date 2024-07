Indignación ciudadana por el estado del centro de salud de La Corredoria: "Se cae a cachos"

Los vecinos de La Corredoria aseguran que el centro de salud del barrio "se está cayendo a cachos" y amenazan con movilizarse si la Consejería de Salud no actúa "cuanto antes" para acabar con el deterioro que sufre el equipamiento. "Llevamos más de dos años con problemas, pero cada día que pasa se van agravando. Hay humedades por todos los sitios, están cayendo los techos y hay consultas que ya tienen hasta agujeros", explica Maite Orozco, que es la alcaldesa de barrio de La Corredoria.

A Orozco no le paran de llegar quejas de los vecinos y usuarios a consecuencia del "mal estado" en el que se encuentra el centro de salud. "No sólo hay problemas en el interior, que está lleno de moho por la humedad. Los ladrillos de algunas partes de la fachada también se están cayendo y las paredes se están rajando", asegura la alcaldesa de barrio. "No entendemos como el Principado puede hacer oídos sordos ante nuestras quejas y no tomar medidas en un centro de salud que es relativamente nuevo y que cualquier día se va a venir abajo causando una desgracia", añade Maite Orozco.

Los usuarios aseguran que los días de lluvia se multiplican los problemas. "No es normal entrar en un centro de salud y encontrarte una fila de cubos para recoger el agua de las goteras. Eso no es de recibo para los pacientes ni para el personal que trabaja a diario en el ambulatorio", dice Orozco. "Es vergonzoso, los vecinos ya estamos hasta las narices de sufrir este abandono", recalca la alcaldesa de barrio.

La portavoz vecinal de La Corredoria va más allá. "Estamos hablando de un barrio en el que hay más de 20.000 habitantes, uno de los más poblados de Asturias. Si no se ponen las pilas cuanto antes vamos a hacer lo que sea conveniente para que nos escuchen. Ya llevamos muchos años esperando a que se tomen medidas y a partir de ahora vamos a ser exigentes", subraya Maite Orozco.