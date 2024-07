El Fontán mira con buenos ojos el rastro de La Corredoria pero pide "coordinación"

El rastro del Fontán disfrutó, ayer, de uno de esos domingos con buen tiempo y buena afluencia de vecinos y turistas. El mercadillo apura, este año, sus últimos meses de hegemonía, después de que la reforma de la ordenanza de mercados haya permitido acabar con el monopolio que tenía. El anuncio por parte del equipo de gobierno de la puesta en marcha de un nuevo mercado, los sábados en la Corredoria, en la plaza del Conceyín, con 50 puestos, es visto aquí con buenos ojos, aunque también con algo de prudencia. Los vendedores del Fontán, tengan o no intenciónde tener también puesto en el Conceyín piden, por encima de todo, que haya "coordinación" y un nuevo rastro no se lleve por delante a otros.

"Siempre que no haga una competencia desmedida, me parece bien" opinaba Víctor Novo, que aunque desconocía el proyecto, le parecía que podría aportar algo al colectivo. "Solo tenemos el puesto los domingos, y mucha gente hace lo mismo, por lo que el sábado no me parece un mal día". También explicaba la ventaja geográfica que el Fontán tiene respecto a La Corredoria permitiría la sana convivencia: "Cada mercado puede tener su clientela habitual y fija, pero aquí compra mucha gente que simplemente se da una vuelta por la zona". Aún así, insiste en que lo más importante es que ambos no coincidan en el mismo día: "Ya notas que hay mucha menos gente cuando coincide con algún otro evento, por ejemplo, cuando coincide con un partido del Oviedo al mediodía. Si lo que hay es otro mercadillo, claramente se dividen los clientes".

Arriba, Josué Enrique Hernández en su puesto. Abajo, algunos de los vecinos que se acercaron ayer al mercadillo. / David Cabo

A su lado, Carmen Ruíz tenía una opinión menos positiva, "Cualquier día puede hacer competencia a este, porque hay puestos que están siempre aquí". Destacaba que, además, La Corredoria estaba muy limitada por su ubicación: "Está muy lejos del centro, por lo que solo vendrán los vecinos. Aquí vienen muchos turistas porque estamos en un muy buen sitio".

"Estoy muy a favor del nuevo mercadillo, pero esperemos que tampoco le haga una mala competencia a este" comentaba Jaime Jiménez, cuyo puesto está instalado en el Fontán todos los días de mercadillo, pero que, sin embargo, está interesado en poder poner un puesto en La Corredoria: "Ofrecen 50 vacantes, todavía no he podido hacer la solicitud, pero espero tener suerte". Jaime explicaba, sin embargo, que el sábado, día que está planeado que se lleve a cabo el mercado, no le parece tan buen día. "He hablado con otros puestos, y creemos que sería mejor día los miércoles porque los sábados aquí hay mucha gente".

Algunos de los vecinos que se acercaron ayer al mercadillo. / David Cabo

"Este mercado está ya un poco trillado, pero sigue funcionando bien jueves, sábados y domingos. Si el nuevo lo pones un sábado, lo matas", opinaba también Josué Enrique Hernández, dueño de un puesto donde vende utensilios de cocina, pero que también es vecino de La Corredoria.

Por ser residente en la zona, Hernández cree que el mercadillo nuevo puede aportar a su barrio, aunque pone pegas al diseño del emplazamiento: "La plaza de la Corredoria es buena porque pasa mucha gente y es el centro del barrio. Pero la ubicación de los puestos, tal como lo han puesto en el plano, es pésima. Si, como se hace en las fiestas de San Juan, se corta la calle, dejando los carriles centrales para que pase la gente, he calculado que podemos pasar de 50 a 120 puestos. Podría ser más grande si lo hicieran así, y al final nosotros tenemos más experiencia montando puestos que ellos haciendo planos".

Josué Enrique Hernández en su puesto del mercadillo. / David Cabo

Borja Heros, vecino de Oviedo que regenta también un puesto de libros en El Fontán ya conocía el proyecto, y le gustaría poder aspirar a una de las plazas para vender también en La Corredoria, pero también opinaba que puede ser negativo dependiendo del día que se haga: "Los días fuertes en El Fontán son los jueves, sábados y domingos. Si se escoge otro día, creo que todo serán ventajas". Sin embargo, el día que se haga no solo afectará a este mercadillo, sino a otros de la zona, detalla: "Si se hiciera los viernes, podría quitarle clientes al mercadillo de Lugones". Pero Heros encontraba más virtudes que defectos en abrir la oferta de mercados en la ciudad, e incluso tenía un interés personal en ello: "He ido varias veces a por la solicitud para poder vender en la Corredoria, pero todavía no está abierto".

La sensación general entre los vendedores de El Fontán es que es necesaria una buena coordinación en los días de mercadillos entre ambos emplazamientos, pues si no, la competencia entre zonas del centro de la región y días de la semana puede acabar dañando el negocio, sostienen. Una vez se respeten estos parámetros, el sentir maoritario es que un segundo mercadillo puede aportar mucho, y que serán varios los que compaginarán su actividad en los dos lugares.

Los mercadillos siguen siendo un gran atractivo para los vecinos y turistas, como se puede ver en días como ayer en el Antiguo. Tanto El Fontán como El Campillín estuvieron a rebosar de gente que se paseaba entre los diferentes puestos buscando productos. La novedad con el mercado en La Corredoria propone un cambio en la configuración de estos espacios de venta en la capital del Principado ante el que, tanto vendedores ambulantes como clientes, estarán atentos. Los dos mercados, separados por poco menos de 4 kilómetros, serán en un futuro próximo los espacios de venta ambulante en activo y se verá cómo se ajusta el sector.

