La ingeniosa (y viral) oferta de alquiler de un piso en La Corredoria: 'Si generas problemas soy como Carvajal marcando a un delantero'

Más de uno se ha llevado una sorpresa cuando, al buscar piso para alquilar en Oviedo, se han encontrado con una ingeniosa (y viral) oferta en un conocido portal inmobiliario: "Si generas problemas soy como Carvajal marcando a un delantero"".

La oferta, publicada en Idealista, se trata de un piso que se alquila por 600 euros al mes en el barrio de La Corredoria. Pero no quieren alquilarle el piso a cualquiera, y por eso pide que el los aspirantes lean la oferta de forma detenida.

Aseguran que dudaron de poner el anuncio a sabiendas de los problemas que hay para alquilar y porque "me van a entrar un montón de llamadas y a ver cómo soy capaz de gestionarlas todas". Además, también parecen tener claras sus ideas políticas al explicar si los muebles están incluidos o si el piso es una buena opción. "¿Los muebles están incluídos en el precio? Sí, salvo que a estos socialcomunistas les den por regular los precios y haya que alquilarte el inmueble por un lado y los muebles por otros, ya me entiendes jajaja", asegura, mientras que en otro apartado de la oferta señala "es lo que tiene el capitalismo, aunque algunos quieran acabar con él".

Problemas

Sin embargo, lo más llamativo es cuando avisa de los posibles problemas que pueda generar el inquilino. "Si no pagas y generas problemas, la propietaria no es muy grande, pero su se enfada puede entrar en cólera y convertirse en Wonder Woman", escribe. También deja entrever que el que escribe el texto no es el propietario, "soy un superagente inmobiliario, me gusta el orden, yo no me transformo en ningún superhéroe, nací ya con e prefijo super, pero si generas problemas soy como Carvajal marcando a un delantero, muy molesto, ya me entiendes".

Tal ha sido la repercusión de esta oferta de alquiler que ha sido publicada en X (la extinta Twitter) por el usuario @laoutfluencer, llegando casi a las 6.000 reproducciones.