La Policía busca a tres ladrones que intentaron entrar en un local de estética de La Corredoria dos noches consecutivas

La propietaria de un local de estética de La Corredoria ha presentado denuncia contra unos presuntos ladrones que intentaron entrar en su negocio dos noches consecutivas. Los supuestos asaltantes fueron captados por las cámaras de seguridad mientras merodeaban por el exterior del establecimiento y después de hacer saltar las alarmas al intentar forzar la puerta del local. Según explica la dueña, su marido también grabó a los presuntos ladrones en la zona con su teléfono móvil. "Llevamos dos días sin dormir y tenemos miedo de que vuelvan a intentarlo. Necesitamos que la Policía los atrape cuanto antes", explica.

El primer intento de robo se produjo el lunes. A las doce menos diez de la noche las cámaras de seguridad captan a los ladrones en el exterior del local. En un principio aparecen dos personas. Una de ellas lleva un patinete y una bolsa de deporte, tiene la cara tapada por una braga que le cubre hasta la altura de los ojos y lleva puesta la capucha de una chaqueta larga y blanca. El otro va a cara descubierta y su rostro se aprecia con bastante nitidez. "Se asomaron a uno de los escaparates y empezaron a mirar a través del cristal de la puerta. Después hicieron los mismo en el otro ventanal que tenemos", relata la propietaria del negocio. En ese momento, un tercer individuo entra en escena. "A ese se le ve agachado y no se aprecia que es lo que hace exactamente, pero poco después salta la alarma", añade la dueña del local.

La propietaria del negocio asegura que el sistema de seguridad se puso en marcha cuando trataron de forzar la puerta. "No sabemos si le dan una patada o si usan algo para tratar de forzarla. La empresa de seguridad tiene esas imágenes, pero nosotros todavía no hemos podido verlas, dice la dueña, que se enteró de lo ocurrido a eso de las cinco de la madrugada. "Estaba durmiendo y me desperté porque tenía siete llamadas perdidas de la empresa de seguridad. Fuimos hasta el local y la verdad es que no apreciamos ningún daño, así que parecía que todo se iba a quedar en un susto", señala la mujer.

Pero la propiertaria del negocio no se quedó tranquila. Ella vive en la zona de Cuatro Parques, cerca de la Plaza del Conceyín. A eso de las once de la noche de este martes se asomó a la ventana y vio a tres hombres con carácterísticas físicas que le recordaron a los que había visto en los vídeos. Es más, uno de ellos, según su apreciación, llevaba la misma chaqueta. "Vi como se iban hacia la zona en la que tengo el negocio y entonces me metí en la aplicación de seguridad que tengo en el móvil. Casi no me dio tiempo porque enseguida volvió a saltar la alarma", dice la mujer. "Me llamaron de la empresa de seguridad y me dijeron que si podía ir hasta allí. Les dije que tenía miedo y que avisasen a la Policía, pero mi marido si que fue", relata. "Aparcó el coche en la zona y se quedó dentro. Vio que no habían podido entrar y como se escondían cuando llegóel hombre del seguro. Después, también los grabó yéndose a sus casas, así que más o menos sabamos donde viven. Esperemos que la Policía actúe", repite la mujer.

En el interior del negocio, que se dedica principalmente al arreglo de uñas, nunca hay dinero en efectivo, pero si hay máquinas y otro tipo de material valioso. "Está claro que ellos sabían a lo que venían. La bolsa de deporte que traían, que era muy grande, lo demuestra. Estas dos noches no pudieron entrar, pero si lo hacen me dejan en la calle. Tienen que atraparlos cuanto antes", solicita la afectada.