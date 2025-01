Llamazares asegura que el Principado abrirá el viejo enlace de la AS-II con La Corredoria "en cuanto el Ayuntamiento lo solicite"

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, asegura que el Principado reabrirá el viejo enlace de la AS-II con La Corredoria "en cuanto el equipo de Gobierno lo solicite formalmente". Llamazares explicó este jueves que ha mantenido una reunión con el consejero de Fomento y que Alejandro Calvo le ha dejado claro que la pelota está en el tejado del Ayuntamiento. "El tema está despejado desde el punto de vista de seguridad víal, sólo habría que mejorar un poco el firme y volver a poner en funcionamiento un enlace que es muy importante para los vecinos del barrio, explica el portavoz de IU, que ayer visitó este punto de La Corredoria junto a Delia Campomantes, diputada regional de su partido, y Cristina Pontón, concejala de IU en Oviedo.

El PSOE local ya adelantó hace unos días que el Principado estaría dispuesto a reabrir el enlace con la circulación restringida a vehículos ligeros (coches, motos y furgonetas) y en un único sentido (de salida del barrio hacia la autovía), una solución "insuficiente" para los vecinos. "Eso habría que negociarlo, pero lo primero que hay que hacer es solicitarlo formalmente. El cierre se produjo en el año 2019 de una forma abrupta y alegando motivos de seguridad víal, pero pensamos que regulando el tipo de tráfico se pueden solucionar. Para establecer las condiciones hay que tener en cuenta la opinión de los vecinos y no creemos que haya problemas para abrir con doble sentido. No obstante, habrá que hacer un estudio", insiste Gaspar Llamazares. "La carretera es municipal, pero no hay que gastar prácticamente nada de dinero. Sería desbrozar y poner un poco de firme", señala el portavoz de IU

Junto a los políticos también estuvieron algunos representantes de la plataforma que se ha creado en La Corredoria para exigir la reapertura del antiguo enlace del barrio con la autovía que une Oviedo con Gijón, un colectivo en el que están representadas varias asociaciones y entidades de diversa índole que se han unido por esta causa, tanto del barrio como de los pueblos que están a su alrededor. "Para nosotros existe una seguridad total en este enlace, pero lo que tiene que hacer es enviar a los técnicos para que lo comprueben y se hagan bien las cosas. Lo que está claro es que La Corredoria lo necesita para descongestionar el tráfico en el barrio", señala Paulino Álvarez, de la plataforma.

Delia Campomanes, por su parte, se comprometió a "hacer seguimiento" y a "estar vigilante" desde la Junta a esta reivindicación vecinal. "Todo lo que sea repartir la carga de tráfico es bueno en todos los sentidos, entre otras cosas desde el punto de vista medioambiental", sostiene la diputada.

