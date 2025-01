Canteli pide a Calvo que no mienta con el antiguo enlace de la AS-II

Al Alcalde, Alfredo Canteli, no le han gustado nada las declaraciones que el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, ha hecho sobre el antiguo enlace de la AS-II con La Corredoria. Fue ayer cuando el representante del Principado instó al Ayuntamiento a solicitar la reapertura y, hoy, el primer edil se mostró claro. "Ya hicimos en su día esta gestión con la administración regional y siempre hubo una negativa porque los técnicos dicen que hay un grave peligro en esa rotonda". Unas palabras que vertió esta mañana durante la inauguración de la nueva maquinaria para el servicio de Parques y Jardines y donde se mostró sumamente cabreado. "Lo que dijo es sumamente desafortunado; no se puede mentir porque la rotonda no es propiedad nuestra, es de ellos. Creo que no estuvo muy acertado porque hizo política al estilo del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, pero no se puede confundir a la gente".

Esta situación hace que el Ayuntamiento no pueda tomar ninguna decisión respecto a este enlace, a pesar de que a Canteli le gustaría que reabriese. Fue hace seis años cuando el presidente, Adrián Barbón, inauguró la nueva conexión entre la autovía y el barrio más populoso de Asturias y ese mismo día de septiembre se cerró al tráfico la antigua rotonda. Desde entonces, nada se ha hecho con el vial mientras la maleza crece entre el pavimento y esta conexión podría mejorar la movilidad de La Corredoria y de Villapérez.

Es por ello que los vecinos llevan años solicitando su reapertura, una medida que cuenta con el respaldo del equipo de gobierno: "Yo quiero que se reabra, pero la propiedad es del Principado. ¿Quién soy yo y quién es mi equipo para cambiar eso?", se preguntó para a renglón seguido anunciar que volverán a instar al Principado para que vuelva a estar en funcionamiento. "Le enviaré una carta aclarando esta situación porque no es de recibo. Es muy fácil confundir a los vecinos de La Corredoria, pero esta reapertura no es nuestro acometido"