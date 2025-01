El PSOE de Oviedo advierte de que la normativa sólo permite reabrir el viejo en lace de La Corredoria a la AS-II en un sentido

El viejo enlace de La Corredoria con la autovía que une Oviedo con Gijón (AS-II) sólo puede volver a abrirse en un único sentido y limitado a vehículos ligeros, una decisión que no convence a los vecinos. Al menos eso es lo que sostiene el portavoz de los socialistas oventenses, Carlos Fernández Llaneza, que se ha reunido recientemente con el consejero de Fomento para ponerse al día de un asunto que preocupa mucho en el barrio. "La transformación de la antigua carretera entre Oviedo y Gijón en una vía de alta capacidad supuso condicionantes técnicos de pendientes, galibos, radios de giro o anchura que no cumple el enlace original si se reabre como un vial de doble sentido", explica Fernández Llaneza.

Fernández Llaneza insiste en que la reapertura "es viable en sentido único y restringido a vehículos ligeros” y le pide al alcalde de Oviedo que lo solicite formalmente al Gobierno regional, algo que ya le dijo a Alfredo Canteli el propio consejero de Fomento. "El PP gobierna en la ciudad y el antiguo acceso a La Corredoria es de titularidad municipal. Hay unas condiciones de seguridad vial en las que se puede facilitar esa apertura y si el Ayuntamiento de Oviedo nos plantea hacerlo en condiciones que sean autorizables se puede tramitar", dijo el pasado jueves Alejandro Calvo, que también le mandó un mensaje directo al equipo de Gobierno local. "En lugar de hacer declaraciones lo que hay que hacer es tramitar expedientes", espetó el consejero.

Alfredo Canteli reaccionó al día siguiente acusando a Calvo de mentir y diciendo que la reapertura del enlace "no es cometido" del Ayuntamiento. "Nos da igual que al alcalde le guste o le deje de gustar nuestra oposición; lo que tiene que hacer, en lugar de buscar polémicas estériles, es pedir la reapertura del enlace de la AS-II con La Corredoria”, dice Carlos Fernández Llaneza. “Que deje de hacer declaraciones y trabaje, que falta hace, para atender la demanda de los vecinos y vecinas del barrio”, señala el portavoz de socialista. "Por supuesto que la glorieta es de titularidad regional, para eso la pagó el Principado dentro de las obras de los enlaces del Hospital, y Canteli lo sabe. Lo que también debería saber es que el vial que une la rotonda con la calle Francisco Pintado y cuya apertura pide el barrio, es municipal", añade Fernández Llaneza.

El portavoz socialista recuerda que ese ramal se cerró en 2019 porque no cumplía los requisitos técnicos de seguridad. “Es lastimoso ver que el alcalde no haya entendido esto, pero es peor que se dedique a buscar confrontaciones con quien le ofrece soluciones a las demandas de los vecinos y vecinas del barrio”, lamenta Fernández Llaneza. “A veces, la actitud de Canteli nos recuerda al protagonista de aquel anuncio del ‘Scattergories’: si no le dan la razón, se lleva el juego. Ya pasó con la reforma de El Fontán y supuso que la plaza se quedase sin las obras que necesita, que Oviedo tuviese que devolver 2,4 millones de euros de fondos europeos y, encima, pagar 244.000 más en intereses”, señala. "Solo nos queda insistir, como dijo el otro día el consejero del ramo, Alejandro Calvo, en que ‘menos declaraciones y más expedientes. El Ayuntamiento debe solicitar al Principado de Asturias la autorización necesaria para recuperar esta conexión, asegurando que se cumplirán los estándares técnicos y de seguridad vial”.