La puñalada en el corazón que acabó con el "Viejo Leo" en La Corredoria: un pelo hallado en el cuchillo de cocina puede ser clave

Un pequeño cuchillo de los que se usan habitualmente para pelar patatas, un utensilio de cocina con una hoja afilada de ocho centímetros de longitud y dos de ancho. Es el arma que utilizó el homicida de Leónidas Laborde para clavársela en el corazón y acabar con la vida del ecuatoriano, que tenía 67 años y era conocido en su entorno como el "Viejo Leo". Así lo concluyen los investigadores y así se recoge en un informe al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA sobre un suceso que conmocionó a La Corredoria el pasado 20 de diciembre. Las Policía sigue pensando que el autor de la puñalada mortal es Óscar Sánchez, "Oscarín", un vecino del barrio, diagnosticado de esquizofrenia, con el que convivía el fallecido. Leónidas Laborde trabajaba como interno en su casa, donde apareció el cadáver, y ejercía como su cuidador desde hace años.

El cuchillo fue localizado por los miembros de la Policía Científica durante la inspección que se llevó a cabo en el piso que compartían la víctima y su presunto asesino. Estaba en uno de los cajones de la cocina, junto al resto de cubiertos y tenía restos de sangre en la hoja y en una de las cachas, como ya adelantó en su día este diario. Lo que no había trascendido hasta ahora es que, adherido a la hoja del cuchillo, había un pelo de color negro de unos dos centímetros de longitud que fue recogido y que está siendo analizado. En caso de que ese pelo no perteneciese a "Oscarín" o a la víctima podría convertirse en una prueba esencial para sostener uno de los argumentos de la defensa del acusado, que sigue aferrándose a la posibilidad de que en el crimen hayan participado terceras personas. Por el momento, Óscar Sánchez, que tiene 56 años, sigue en el módulo de enfermería de la cárcel de Asturias como único sospechoso de la muerte de su cuidador.

Los investigadores también recogieron muestras biológicas del asa del cajón en el que se encontró el cuchillo por si hubiese restos de otras personas ajenas al domicilio, situado en el tercer piso del número 17 de la calle Fuente La Braña. Además, en una de las cachas de la empuñadura del cuchillo se halló "un fragmento dactilar que no parece tener valor identificativo". Es decir, que la huella no estaba completa, pero que también está siendo analizada. Al cuchillo encontrado le faltaba una de las cachas, que no apareció durante el registro.

Contradicciones

Los informes policiales recogen información que contradice la versión de "Oscarín" sobre lo que ocurrió la noche del 19 de diciembre –la anterior al hallazgo del cadáver– y también las primeras apreciaciones del forense, que fijó la hora de la muerte del "Viejo Leo" alrededor de las diez de la noche. "Oscarín" dijo que ese día habían cenado juntos, que él se había retirado a su cuarto sobre las diez, tras tomar su medicación, y que Leónidas Laborde se fue a la suya a las once, pero eso no es cierto. Según publicó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, existen imágenes y testimonios que demuestran que el "Viejo Leo" estuvo aquella noche apostando a la ruleta en un salón de juegos del barrio.

Leónidas Laborde fue captado por las cámaras de seguridad entrando en el local a las 21.26 horas y abandonándolo exactamente a las 00.06. Una amiga del fallecido asegura además que estuvo con él, fumando un cigarro, hasta las 00.40 tras abandonar la casa de apuestas. La mujer dice que le preguntó al "Viejo Leo" con quién iba a pasar la Navidad y Fin de Año y que este, señalando al cielo, le respondió: "Arriba, en el cielo, con Dios". n