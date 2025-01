El colegio Carmen Ruiz-Tilve premia la paz y la solidaridad

Solidaridad, empatía y respeto. Estos son los valores que cada día el profesorado del colegio Carmen Ruiz-Tilve, de La Corredoria, inculca a sus alumnos. Muestra de ello es que durante las últimas semanas han estudiado la labor de ocho personas e instituciones que con un solo gesto dejan una gran huella en la sociedad y, ayer, les homenajearon coincidiendo con el Día de la Paz. Fue durante un acto presidido por la cronista oficial de Oviedo, que da nombre al centro y se enorgulleció de amadrinar una "actividad ejemplar".

Condujo el acto Mercedes Fernández, tutora de segundo de Primaria B, quien reivindicó que las actividades de cada uno de los premiados invitan "a reflexionar". Uno de los ganadores fue el cantante Rodrigo Cuevas porque "apuesta por construir una sociedad más inclusiva y tiene capacidad de conectar con distintas generaciones a través del humor y la música", le reconoció el jurado. El cantante no pudo acudir pues se encuentra de gira en Chile, pero grabó un vídeo en el que se mostró "muy sorprendido y agradecido" por este reconocimiento, que recogió su madre, Yolanda González. "Es muy importante que los alumnos sepan que la paz no es sólo que no haya guerras; es la ausencia de acoso, tener garantizados los derechos humanos y el acceso a la cultura", dijo el cantante en su mensajes antes de anunciar que se encontrará con los alumnos en otra ocasión.

El otro premiado fue el Movimiento Asturiano por la Paz, una institución que surge en 1991 con el objetivo de ayudar de forma independiente a difundir la paz. El encargado de recoger el galardón fue su presidente, Alberto Hidalgo, quien reivindicó que la paz "sin el desarme es prácticamente una utopía".

Nominados

La ceremonia también sirvió para homenajear a otras seis personas e instituciones que fueron nominados. Entre ellos, Gonzalo Míguez, coordinador de Protección Civil, quien se mostró sumamente emocionado porque "siempre he procurado tener un compromiso importante con la sociedad y los más desfavorecidos". También galardonaron a Iñaki Zubizarreta por su labor luchando contra el acoso escolar, a Protección Civil de Piloña, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el Frida Club de Fútbol Femenino y el Centro Nacional de Educación en el Deporte.